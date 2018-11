El Numancia cae en Mallorca otra vez víctima de sus errores

El Numancia ha sufrido este domingo en Mallorca su segunda derrota consecutiva tras caer 1-0 frente al cuadro balear. El único gol del partido llego a los 7 minutos en un balón mal defendido por Marc Mateu que aprovechó Aridane para empujar a la vez. Aunque el equipo de López Garai reaccionó y fue mejorando con el paso de los minutos su falta de acierto en ataque le condenó a la que es su cuarta derrota a domicilio de la temporada.

ficha técnica Mallorca: Parera; Gámez, Xisco Campos, Raíllo Sastre; Pedraza, Dani Rodríguez, Stoichkov (Pablo Valcarce, m. 60); Aridai (Buenacasa, m. 43), Álex López (Abdón, m. 81) y Lago Junior Numancia: Juan Carlos;Unai Medina (Nacho, m. 79), Atienza, Carlos Gutiérrez, Marc Mateu; Escassi, Diamanka, F. Villalba; Yeboah, Viguera (Jordi Sánchez, m. 75) y Oyarzun (Higinio, m. 66). Gol: 1-0, m. 7: Aridai. Árbitro: Domínguez Cervantes (C. Andaluz). Amonestó a Dani Rodríguez y Pedraza (Mallorca) y a Oyarzun, Atienza e Higinio (Numancia). Incidencias: 7.500 espectadores en Son Moix, con cerca de un centenar de aficionados numantinos.

el choque arrancó con un par de avisos por parte de cada equipo pero pronto a los 7 minutos el Mallorca logro de lanzarse en el marcador. Una buena internada del exnumantino Lago Junior por la izquierda termino con un pase raso al segundo palo que Marc Mateu trató de proteger pero permitiendo que Aridane le ganara la partida para empujar la pelota dentro de la portería. Curiosamente después del gol el Numancia empezó a carburar la posesión era claramente numantina, rozando el 60%, mientras que el Mallorca se pertrechaba atrás esperando un contrataque de sus rápidos delanteros Lego Junior y Aridane. Por parte soriana los centros de los costados de Marc Mateu, Oyarzun, o Medina no encontraban rematador. Tampoco acertaba con disparos desde la frontal ni con un buen lanzamiento de falta de Oyarzun que detuvo Parera despejando a córner.

En la segunda mitad la posición seguía siendo a numantina pero su poca claridad en los metros finales no terminaba de meterle en el partido. Juan Carlos no pasaba apuros en la portería visitante pero tampoco le hacía el cancerbero local. A 20 minutos el final el colegiado no quiso ver un penalti porque ahora empujón de Pablo Valcarce llevo a Yeboah, muy parecido al que cometió Luis Valcarce frente al Rayo Majadahonda el fin de semana pasado en Los Pajaritos. Al Numancia se escurrían los minutos y no lograba crear peligro real ni con Higinio y Jordi Sánchez en el campo. Al final los tres puntos se quedan en Mallorca con un Numancia que sigue sin saber lo que es ganar lejos de casa esta temporada.