La oposición algecireña considera "ilegal" la modificación de las ordenanzas fiscales de 2019

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Algeciras (PSOE, IU y ASSP) han pedido al Secretario General de la institución, que emita un dictamen sobre la posible nulidad de pleno derecho de la modificación de la tasa de basura para 2019.

Esta modificación va a ser abordada en pleno, para su aprobación definitiva, este miércoles, algo que quieren frenar desde el PSOE, IU y Algeciras, Si se puede, cuyos portavoces se han sumado a la iniciativa del grupo socialista que insiste en conseguir un pronunciamiento del Secretario General municipal que garantice la legalidad o no de la propuesta, al considerar que los cambios en la legislación nacional han motivado que el precio de los servicios prestados por empresas públicas, deben ser considerados “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario” y no tasas, por lo que es necesario aprobar unas ordenanzas bajo esta tipología y recabar un informe de la Junta de Andalucía.

Los tres portavoces aseguran sumar, más de un tercio de los concejales de la Corporación, lo que obliga a la emisión del mencionado informe antes de la sesión plenaria en la que se debatirá la "cuanto menos" polémica modificación de las ordenanzas fiscales de 2019.