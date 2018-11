José Carlos Gómez, da un repaso a su carrera al recibir la Antena de oro de Radio Algeciras

El pasado viernes, en el transcurso de la cena que Radio Algeciras organiza para la Asociación Navidad con Amor, el guitarrista José Carlos Gómez recibía la Antena de Oro de la emisora. Un galardón que pretende reconocer el talento y la trayectoria de personas que destacan en el Campo de Gibraltar y José Carlos es uno de ellos.

Después de unos días en los que las emociones se han digerido llega el momento de hacer un balance y de charlar distendidamente con el premiado. Así que José Carlos llegaba puntual a los estudios de Radio Algeciras para participar de una entrevista en la que ha hablado de todo y además sin cortarse un pelo.

José Carlos Gómez comenzó a recibir sus primeras clases junto a Flores el Gaditano y pronto comenzó a destacar como alumno aventajado y a interpretar las primeras falsetas del maestro Paco de Lucía. Después pasaría por el Ballet Nacional recorriendo medio mundo, componiendo y acompañando a grandes artistas, en fin toda una vida dedicada a la música y a la guitarra. "Desde que murió Paco de Lucía no puedo parar de tocar", dijo cuando recibió la Antena de Oro.

José Carlos nos contaba que no se esperaba para nada este premio y que él pensaba que iba a tocar una pieza en homenaje a Paco de Lucía; y al final fue Paco el que anunció su nombre a través de un vídeo en el que habla del guitarrista premiado.

José Carlos tiene muy claro que hay un sello, un estilo, una escuela que marca a los guitarristas de Algeciras. "hay muchísima gente que toca por Paco pero la escuela está aquí" en Algeciras. Gómez destacaba al patriarca de la saga de los Lucía, Antonio Sánchez, "Era un hombre muy inteligente que imprimió la limpieza y el ritmo a sus hijos de una manera muy escrupulosa. Y de esa escuela en la que también aprendieron Salvador Andrades, Paco Martín, pues de ese tronco hemos aprendido todas las ramas. No todo el que toca por Paco de Lucía suena igual".

José Carlos ha recordado que este ha sido un año muy importante para él "toqué en el festival de Jerez" donde pudo presentar su disco Origen, "estuve en Baelo tocando en el teatro donde tuve la suerte de tocar en una noche en calma". En julio pudo presentar "por fin" su disco en el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Y por último hace unos meses pudo estrenar en la ciudad de Morelia dentro de un festival de guitarra su concierto para guitarra y orquesta "Pasaje Andaluz".

Pero José Carlos tiene clavada una espina que hoy se ha sacado en el transcurso de la entrevista y ha contado su versión de lo ocurrido en el pasado Encuentro Internacional de Guitarra donde se sintió despreciado, así tituló su entrada en Facebook, "El desprecio". Gómez contaba que "Nunca me perdonaron que el primer año criticase que ningún guitarrista algecireño estuviese en la primera edición". José Carlos Gómez no entendió por qué nadie fue a felicitarlo después de su actuación, en la edición de este año, cuando presentó su disco, "yo he tocado en festivales por muchas partes del mundo donde la gente me respeta, no entiendo por qué en mi pueblo no".

El próximo mes de diciembre, el día 15, viaja a Bratislava para grabar su concierto para guitarra y orquesta "Pasaje Andaluz". Y el año que viene iniciará también la grabación de un nuevo disco en el que la guitarra volverá a ser la gran protagonista.

¡Felicidades!