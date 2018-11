Manos tendidas a las víctimas de la violencia de género en Ponferrada

Alumnos del instituto Gil y Carrasco de Ponferrada han participado en el acto de repulsa contra las violencias machistas que se ha celebrado a las puertas del ayuntamiento de Ponferrada a instancia de la Plataforma berciana contra las violencias machistas, el observatorio de la mujer y la concejalía de Bienestar Social.

"Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata"; "Sal de tu error, hay muchas manos tendidas a ti"; "Mi vida no tiene valor, mi cuerpo no tiene precio", son algunos de los mensajes que han portado los chavales de 3º y 4º de la ESO y que han leído ante el micrófono antes de recordar los nombres de las mujeres y niños fallecidos este año y por los que tanto alumnos como políticos han llenado sendas jardineras con claveles rojos.

En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, en total 972 desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar.

radiobierzo

Consejo Comarcal

El Consejo Comarcal del Bierzo también ha renovado su compromiso con la protección de las víctimas de la violencia de género con una concentración y la lectura de un manifiesto a las puertas de la sede en Ponferrada.

El mensaje, centrado en las mentiras del amor romántico, pretende apelar a la autoestima de la mujer para no confundir el sentimiento amoroso con lo que son claras faltas de respeto y críticas que carecen de justificación. En todo caso, queda mucho por hacer, reconoce la institución, en la educación en igualdad y respeto. El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Alvarez Courel ha sido el encargado de poner voz al texto reivindicativo.