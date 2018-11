El calendario de la discordia

El Gobierno vasco, el PNV presionan para que la Comisión mixta de transferencias de hoy no se quede solo en el traspaso de tres infraestructuras menores. Sacar al Ejecutivo central un calendario de traspasos es su objetivo. Y de las 37 competencias de su listado, incluyendo la gestión económica de la Seguridad Social y Prisiones.

Buena la armó Grande-Marlaska el jueves, cuando dijo que prisiones actualmente no está en la agenda del Gobierno. El viernes el lehendakari le replicó que eso no fue lo hablado con el presidente Sánchez. Aquí hay que fiarse de la palabra de Urkullu. Que también salió de ese encuentro anunciando una comisión sobre política penitenciaria que ni Moncloa ni la nota oficial reconocieron. Públicamente, en ningún momento ni ha insinuado Sanchez que esté dispuesto a esos traspasos. El presidente defiende que le dijo a Urkullu que de las 37 competencias que reclama hay más de una treintena sobre las que se podría trabajar. Y le hemos escuchado que si en 30 años el Estado no ha transferido la Seguridad Social "será por alguna cuestión".

Comprometerse con un calendario es la clásica encerrona en la que ya no se cae ni en entrevistas. Menos con posibles elecciones en febrero-marzo. Pero también así se entienden las prisas y presiones de Gobierno y el PNV.