Bilbao aprueba las cuentas con 21 enmiendas parciales de las 392 propuestas por la oposición

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este lunes, en un pleno extraordinario, el proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2019 que asciende a 562 millones de euros, un 5% más que el presente año 2018, y es "el más ambicioso de todo el mandato". El equipo de Gobierno del PNV y PSE ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por los cuatro grupos de la oposición, y ha aceptado 21 enmiendas parciales por valor de 749.000 euros, de las 392 presentadas en total por EH Bildu (130), PP (60), Udalberri Bilbao en Común (120) y Ganemos Goazen Bilbao (82).

En el pleno de este lunes, tras decaer las enmiendas a la totalidad, el gobierno municipal ha admitido 7 enmiendas parciales de EH Bildu, que ascienden a 253.000 euros, con iniciativas para colocar aparcabicis junto a centros de enseñanza secundaria, la realización de un informe sobre los locales en Hermanitas de los Pobres, un programa para jóvenes en prevención de violencia de género, ayudas a la juventud, apertura de las piscinas cubiertas en el mes de julio, actividades culturales en barrios y mejora de las infraestructuras en aulas de estudio.

Del PP se han aceptado 7 enmiendas por valor de 229.000 euros para apoyar a grupos Corales, Bakuba, más formación de la Policía Municipal, programas de educación vial, Haurgunes y Kidegunes y para "cuidar al cuidador", así como para un programa de "Captura, Esterilización y Suelta de gatos".

Además, de Udalberri se han admitido 3 propuestas, que ascienden a 140.000 euros con partidas económicas para protección de mujeres mayores, colonias urbanas y la instalación de electrolineras, y de Goazen otras 4 enmiendas, por valor de 127.000 euros para apoyar a la Fundación Ellacuria, Urrats Bat Gehiago, fiestas de barrios, y para el Consejo Juventud de Euskadi.

El dictamen final, que ha aprobado las cuentas para el ejercicio 2019, ha contado con los 17 votos favorables del equipo de Gobierno y el rechazo de toda la oposición. El Presupuesto deberá ser ratificado en un nuevo pleno extraordinario que se celebrará en diciembre.

En la defensa del proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno, la edil de Economía y Hacienda, Marta Ajuria, ha asegurado que Bilbao está ahora "en mejores condiciones" que al inicio del mandato en 2015, y ha afirmado que las cuentas presentadas para 2019 son "el instrumento necesario para cumplir con éxito" el plan de gestión emprendido hace tres años y medio.

Tras insistir en que el presupuesto para 2019 es "el más ambicioso de todo el mandato", ha dicho que se mantienen "fieles" al principio de "rigor y seriedad en la gestión". "No hay disposición ilimitada de recursos, por lo que es obligación de este equipo de gobierno presupuestar con prudencia los ingresos y escoger las prioridades en el gasto para impulsar las políticas adecuadas", ha dicho.

Tras recordar que el presupuesto para 2019 suma un total de 562 millones, "lo que supone un incremento de casi un 5% respecto a este año", ha destacado que plantean unas cuentas "sin deuda, ambiciosas y realistas".

Ajuria ha señalado que, de cara al próximo ejercicio, la inversión municipal asciende hasta los 81,8 millones, 3,1 millones más que en el presente ejercicio, y ha recordado que de las 346 propuestas recogidas en el tercer año de los presupuestos participativos, "se han priorizado 11 proyectos por valor de 2 millones".

"Estos presupuestos están pensados para impulsar el crecimiento generar empleo, favorecer la igualdad de oportunidades, y mejorar el bienestar y la calidad de vida de los bilbaínos", ha reiterado.

OPOSICIÓN

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha dicho que el proyecto de presupuestos para 2019 es "expansivo, pero continuista y no responde a las necesidades de los bilbaínos". Además, ha advertido de que en el capítulo de ingresos hay más dinero "por una estrategia cortoplacista y equivocada del PNV de vender patrimonio público" y por el incremento de los fondos de Udalkutxa.

En cuanto al crecimiento total del presupuesto, ha dicho que, "a pesar de que crece un 4,9%, la subida en ámbitos tan estratégicos como Acción Social se queda por debajo de la media". Además, ha dicho que aunque es "bueno" que las inversiones crecen un 11,7%, "no tenemos que olvidar que estamos en periodo electoral".

El portavoz del PP, Luis Eguiluz, ha criticado que, en estos presupuestos, "se gasta más en gasto corriente y se invierte menos" en "inversiones que sin duda alguna mejorarían la vida de los bilbaínos, cuya principal preocupación es el paro, con una tasa del 14,7%".

Eguiluz ha criticado que, "fuera de los grandes eventos", la visión de los proyectos y del futuro de la ciudad del equipo de gobierno "sigue careciendo de ambición o se ve lastrada, por en demasiadas ocasiones, una tardanza casi patológica".

Por su parte, la portavoz de Udalberri Bilbao en Común, Carmen Muñoz, ha criticado que el gobierno municipal trae, "de nuevo, unos presupuestos "continuistas, cortoplacistas, y, sobre todo, electoralistas", y ha reprochado a PNV y PSE que "se han guardado el mayor incremento y anuncio para el último año del mandato, su año electoral".

Tras reconocer que estos presupuestos "crecen más que los del año pasado", ha dicho que "crecen mal, principalmente porque no es cierto que pongan en el centro a las personas, al igual que no es verdad que priorizan la igualdad o la inclusión social". Así, ha criticado que "se invierte el triple de fondos en obras que en acción social" y ha advertido que "lo importante no es gastar más sino invertir mejor, priorizando las inversiones que de verdad frenen el desempleo, la pobreza y las situaciones de exclusión social que se dan en Bilbao".

El portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Ladhou, ha criticado que la "benevolencia fiscal" del gobierno municipal hace que las cuentas "dispongan de menos ingresos", y ha lamentado que tampoco ven voluntad en el PNV y PSE de aumentarlos "mediante la mejora de la lucha contra el fraude, cobrando a quienes deben pagar".

Ladhou ha argumentado que si estos presupuestos "fuesen realmente sociales y quisiesen paliar las grandes desigualdades, cambiarían la fiscalidad para que fuese real e igualitaria", pero, según ha criticado, "están pensados para dar cobertura a las élites y no para redistribuir la riqueza".

EQUIPO DE GOBIERNO

La portavoz del PNV, Nekane Alonso, ha lamentado los reproches de la oposición calificando las cuentas de "continuistas" y sin "estrategia a largo plazo", cuando se trata, según ha asegurado, de unos presupuestos "trazados con responsabilidad, rigor, transparencia, sin endeudarnos, racionalizando y sacando chispas a cada euro".

Además, ha destacado que son las cuentas "más elevadas de toda la historia de este Ayuntamiento, que se vuelcan en las personas", que son "el objetivo marcado a fuego, ejercicio tras ejercicio".

El portavoz del PSE, Alfonso Gil, ha recordado que se trata de los últimos presupuestos que presentará el gobierno municipal y, tras reconocer que "hay trabajo que hacer", ha dicho que el gobierno municipal actual "le va a dar las llaves al nuevo gobierno que conforme la nueva corporación" tras las elecciones municipales de mayo "con los deberes bien cumplidos".

Así, ha dicho que "se ha cumplido más del 90% de las más de 600 acciones del plan de gobierno" y ha destacado que Bilbao "se ha movilizado", para confiar en que, después de mayo, "siga esa movilización en la dirección correcta".