Filosofía para preparar el voto

Necesitamos tener una clase política ejemplar en el plano ético. Un político es un servidor público y para ganar nuestra confianza es “obligatorio”, es necesario, que sea un ejemplo en su vida privada y pública. Esto lo sabemos desde tiempo de Roma, la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino también parecerlo. Y creo que este es un tema que está marcando mucho el perfil de la política contemporánea y de la sociedad: la pérdida de la Confianza. Ahora más que nunca existe una labor a realizar por parte de los políticos de restauración de la confianza.

Estamos en un momento delicado en que el ser y el aparentar parece separarse. Hace poco, Ana Salazar, una analista y politóloga, hablaba sobre la preocupación n1 de los alcaldes: la limpieza, que es síntoma de confianza, de ahí que si un político quiere ser de confianza no solo basta con decirlo sino que aparentarlo y hacerlo. Pero esto puede conllevar que se preocupen en exceso por la apariencia y abandonen lo que verdaderamente es importante, que es la realidad.

El exceso de apariencia da paso a una pérdida de confianza sobre todo cuando lo que el político dice en sus intervenciones públicas y lo que el político hace en su vida privada se separan. Es lo que PEPE MUJICA lleva a decir que “se tiene que vivir como se piensa porque de lo contrario se terminará pensando como vives”.

El Uso del Miedo como instrumento

Maquiavelo es el exponente más claro de esta manera de hacer política en la que todo vale con tal de conseguir o de seguir en el poder, siempre que no te granjees el odio del pueblo. Y en esto se apuesta por usar el miedo en campaña política amedrentando con el qué pasaría si saliera elegido otro partido que no fuese el suyo, qué pasaría con las pensiones, con el déficit , con los salarios, con el paro,….

Maquiavelo prefería que el pueblo amara a sus gobernantes lo suficiente pero también los temiera lo necesario. Ahora, sin embargo, no se preocupan por ser amados sino, al parecer sale más rentable enfocar los mensajes en que la ciudadanía tema más la llegada del enemigo al poder que el propio hecho de que pienses que uno puede ser el mejor de todos. Tratan de sembrar el miedo en los demás asociándolo a los otros rivales y esta crispación la estamos viendo a diario en el telediario. Es una consecuencia del individualismo actual cada uno a su buche. Están emponzoñando el panorama político con insultos, calumnias, escupitajos virtuales,… Maquiavelo que sostenía que era mejor ser temido que amado:

“Volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno, pero como he dicho, tratando siempre de evitar el odio” y de este modo en lugar de buscar ser temidos, están teledirigiendo este temor hacia los rivales políticos.

Hobbes, en el Leviatán, también sostenía que el miedo es la emoción política más importante para domeñar a la población y es la gran Educadora de la sociedad.

No es la primera vez que se apunta a que el miedo sea un mecanismo de control de la población, ya desde el juicio a Sócrates, se utilizó el miedo para derrotar el uso del libre-pensamiento por medio de una posverdad que trataba de amedrentar e inclinar la balanza a los intereses de los que están en el poder. Anito, el acusador de Sócrates, era un hombre respetado y respetuoso con las tradiciones de Atenas y en la Apología ya sostenía que dejar que Sócrates siguiese alentando a los jóvenes atenienses a dudar sobre los dioses griegos o a someter a duda las convenciones sociales de Atenas era poner en peligro la estabilidad y la prosperidad de tan magna ciudad.

Posverdad

Hablemos de la posverdad. Del uso por parte del político del efecto emocional y de la apelación a las creencias por encima de la parte racional. Y han encontrado en la RRSS el mejor instrumento para tratar de tocar la parte emocional del elector. Estamos asistiendo a un empoderamiento de la parte emocional del ser humano, se impone la educación emocional en detrimento de la racional (probablemente porque todo el mundo cree que no necesitamos aprender a pensar bien) y los políticos se suben a este carro y por medio de eslóganes hacen política. ¿Por qué no usar las redes sociales para explicar los programas? ¿Por qué no hacer videos donde se revelen las propuestas políticas de los grupos?

A esto se le suma la falacia ad hominen, en la que se intenta desacreditar un mensaje no atacando al mensaje sino a la persona en sí. Emplean la estrategia de ataque hacia la persona del otro candidato en lugar de intentar argumentar en torno a sus programas políticos. Esto se ve mucho en los debates entre políticos en los cuales siempre tenemos presentes que cuando uno es acusado por otro, en lugar de sacar los argumentos defensivos, estos deciden contraatacar señalando otros aspectos negativos del primero, tratando de deslegitimar el razonamiento por medio de un desprecio de la persona. No se dan cuenta de que están infravalorando sus propias palabras, es como echarse tierra sobre su propio tejado. No se someten al juicio en torno a sus acciones o propuestas sino que busca el descrédito de la persona y así demuestran que todos parecen estar cortados por el mismo patrón.

A esto se le suma que en Política se ha implementado el debate en lugar del diálogo por lo que al final, el efecto contagio llega al ámbito social y no nos damos cuenta que estamos potenciando los enfrentamientos y los extremismos en lugar de acercar posturas.

Lecho de Procusto

Uno de las cosas que los votantes tenemos que tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre nuestro voto es el efecto del Lecho de Procusto. Algo que en política se usa mucho y que viene a ser una verdad parcial, o interesada. El lecho de Procusto en política consiste en hacer que los datos encajen en la idea que pretendes defender. En estadística se llama “cocinar las encuestas” y es muy sencillo, solo basta preguntar de una determinada manera para orientar la respuesta del encuestado de manera que si tenemos una idea preconcebida de algo, no es muy complicado buscar datos o crearlos para encajarlos en nuestras tesis.