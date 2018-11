El día de la marmota

El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido esta mañana la sesión correspondiente al mes de noviembre. Durante casi dos horas, los grupos políticos han vuelto a enfrentarse con motivo de la gestión del área de Hacienda. La concejala responsable, Ana Arabid, ha dado cuenta punto por punto, como hizo hace una semana en rueda de prensa, de la situación económica del Ayuntamiento a 31 de septiembre que ahora deberán trasladar al Ministerio de Hacienda.

Arabid ha vuelto a explicar que se ha reducido la deuda municipal hasta el 26,72%. En cuanto al nivel de inversión, se ha ejecutado en un 39%. Pero el enfrentamiento ha vuelto a saltar con la insistencia por parte del grupo municipal de Ciudadanos para que el equipo de gobierno rebaje el IBI en un 6,5%.

El portavoz de la formación naranja, David Caballero, ha aclarado que el Ayuntamiento va a ingresar 13 millones de euros más de lo previsto debido a la regularización catastral. Por ello, Caballero considera que hay margen suficiente, no solo para aplicar la rebaja en el impuesto, sino también para cumplir con las ayudas a las familias para hacer frente al recibo.

No tranquilo con sus intervenciones en el pleno, durante el receso Caballero ha reclamado ante los medios de comunicación que el equipo de gobierno lleve a la sesión de diciembre, que se celebrará el día 17, la bajada del IBI en un 6,5%. De no ser así, Ciudadanos no apoyará las cuentas del 2019. Caballero ha aclarado que no le sirven medidas alternativas a su propuesta. Esta negativa de la formación, dejaría sin alternativa al gobierno municipal que tendría que apostar por prorrogar el presupuesto.

El Partido Popular también ha querido intervenir en este debate, no tanto para reclamar la bajada del IBI, sino más bien para denunciar lo que consideran una mala gestión del área de Hacienda. El portavoz adjunto del grupo, Vicente Granero, ha denunciado que los datos que se trasladan a la corporación, no solo los mismos que se envían al Ministerio.

Tras el debate, se ha abordado la modificación presupuestaria para hacer frente al incremento por la eliminación de residuos sólidos industriales aprobado por la Generalitat Valenciana. Pese a las críticas encendidas de los populares por esta subida en la tasa, finalmente, se han abstenido en su votación.

El pleno ha continuado con las mociones de cada grupo en una sesión reiterativa que recordaba a asuntos tratados durante los últimos meses, pero que ha servido a los grupos para sacar de nuevo los argumentos que vienen esgrimiendo en torno al IBI y los presupuestos para dejar clara su intención de cara a las elecciones municipales.