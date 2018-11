Jornada sin victorias de los equipos pitiusos en Tercera División

No fue propicia la jornada liguera para los equipos pitiusos de Tercera División porque ninguno de ellos consiguió los tres puntos.

El Formentera vio frenada su racha de victorias al empatar a cero en Sant Francesc ante el poderoso Poblense. Un partido muy condicionado por el fuerte viento. Los locales lo tuvieron de cara en la primera parte y gozaron de ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador pero no supieron aprovecharlas. En la segunda parte, el conjunto visitante llegó más a las inmediaciones del área de Pepelu y al final unos y otros dieron por bueno el empate.

Por su parte el CD Ibiza volvió a empatar. Esa vez ante el Platges de Calvià otro rival al que no le pudo recortar puntos en la lucha por las primeras posiciones. También en Can Misses unos y otros tuvieron que hacer frente al fuerte viento. Un tiempo para cada equipo, los locales que no aprovecharon sus oportunidades en el tramo inicial del choque, mientras que los visitantes fueron mejores tras el descanso. Otra nota negativa fue la lesiónd e Moreno que le tendrá de baja varias jornadas.

Y el Sant Rafael perdió en el campo del Murense, un equipo que todavía no conocía la victoria. Ya avisó el técnico del conjunto ibicenco, Vicente Román que era un partido trampa y no se equivocó. Los ibicencos tuvieron el control durante la mayor parte del choque pero no fueron efectivos y los locales desnivelaron la balanza en el minuto 66 con un gol de Noceras que le dio los tres puntos.