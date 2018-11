Salud Anguita vota en contra de una declaración sobre la violencia machista

La concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Jaén y afiliada a la formación ultraderechista Vox, Salud Anguita, ha rechazado este lunes apoyar una declaración contra la violencia de género que ha contado con el voto favorable del resto de grupos políticos del consistorio de la capital jienense. Anguita continúa así con la línea de la formación que lidera Santiago Abascal que rechaza este tipo de documentos sobre las agresiones machistas.

Todo comenzó a primera hora de la mañana cuando, durante la Junta de portavoces, la edil pidió que en el texto figurase una alusión a la violencia que sufren los hombres, algo que ha sido rechazado por el resto de integrantes. Esto ha provocado que, de ser una declaración institucional por parte del Ayuntamiento, se haya tenido que reconvertir a última hora en una declaración a propuesta de la alcaldía de Jaén.

Salud Anguita también ha intentado intervenir segundos antes de la votación para argumentar su voto aunque finalmente no se le ha permitido ya que anteriormente se había acordado que solo hablase el alcalde de la capital, Javier Márquez. Ha sido entonces cuando ha anunciado que al no poder expresarse, votaba "no" a esta propuesta.