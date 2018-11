Alcanzar los 3.000 socios, objetivo de la campaña 'Únete al sueño'

Bajo el lema ‘Únete al sueño’, el Xerez DFC ha presentado la campaña de socios para la segunda vuelta del campeonato, que se prolongará hasta el próximo 4 de enero y que tiene como objetivo superar la cifra de 3.000 socios, techo que no ha podido alcanzar el club en los últimos años.

Los precios para los trece encuentros que restan por disputarse en Chapín son “asequibles”, aseguraba el presidente Rafael Coca, que junto a Edu Villegas presentaban todos los detalles de esta campaña. Y es que sacarse el carnet cuesta para esta parte de la liga 95 euros en Tribuna; 30 juvenil y 20 euros infantil. En Preferencia 80 euros para adulto; 25 juvenil; y 15 infantil y en Fondo Sur, 55 euros adulto, 20 juvenil y 10 euros infantil.

Actualmente, el Xerez DFC, explicó Rafael Coca, cuenta con un total de 2866 socios (2272 renovaciones, 153 recuperados y 441 nuevas altas), de los cuales 1255 pertenecen a Tribuna, 1255 a Fondo Sur, 243 a Preferencia y 299 a Cantera/Escuela.

El presidente xerecista invitaba a los indecisos a hacerse socios del club porque "poco más se le puede pedir al equipo, somos primerizos en la categoría y estamos a 3 puntos del playoff y 5 del líder. Vamos a competir para estar en lo más alto y a partir de ahí ya se verá. Estamos compitiendo con clubes históricos de la categoría, Edu Villegas ha conformado una gran plantilla y lo que hace falta es el empuje total de la afición para conseguir ese potencial de ayuda hacia el club".

El mandatario xerecista aclaró que las nuevas altas, en el caso de ser abonados antiguos, no tendrán ya derecho ni a conservar su número de socio ni su asiento y matizó que "no entiendo los motivos por los que no se logra enganchar del todo a la afición porque más no se puede hacer. El plano deportivo funciona y a nivel institucional hemos conseguido logros como tener una sede social que es de ellos. Siempre digo lo mismo, el club es de los socios, esperemos que se animen ahora".