"Hay días que no te salen las cosas, el domingo fue uno de esos"

El Jerez Industrial perdió el pasado domingo en el Fontanal, campo en el que rompía la racha de cuatro victorias consecutivas en las últimas jornadas del campeonato.

Paco Cala, técnico del equipo jerezano, no esconde su pesar por la derrota: “estamos tristes, creo que podíamos haber sacado algo positivo, pero no tuvimos nuestro día. La primera parte la controlamos perfectamente, el rival no nos creó peligro, aunque a nosotros nos costó mucho circular el balón, no encontramos a la gente de segunda línea, la ausencia de Javi Falcón y Jesús Vega nos penalizó", lamenta.

El preparador lebrijano cree que pudieron hacer algo más en los dos goles que recibió el equipo, “regalamos el 1 a 0 en un córner por un fallo de marca clarísimo, después, habíamos hablado que había zonas del campo donde el balón botaba mucho. Fue algo que nos advirtió Domingo, que ha jugado aquí, y curiosamente le ha pasado a él, le robaron el balón y nos hicieron el 2-0. A partir de ahí intentamos poner toda la carne en el asador, yéndonos arriba, llegó el penalti y el 2-1 y cuando teníamos que tener más calma el árbitro nos dejó con dos menos y sin opciones al final".

Cala, que anunció que el club recurrirá la segunda amarilla a Raúl Vidal, reconoció que “partidos como los del domingo pueden pasar, porque son rivales que aunque estén abajo lo dan todo, tienen su orgullo y a nosotros hay días que no nos salen las cosas. Hemos regalado dos goles, porque ellos de tres cuartos ni pasaban. Tenemos que ser más maduros porque hay partidos que hay que hacerlos feos y si no puedes conseguir un gol pues que tampoco te los hagan y nos vamos con un punto. Son errores individuales que condicionan el colectivo".