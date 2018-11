Luís Cordero mantiene líder al CTM Belcon Jerez

Una actuación magistral del extremeño Luís Cordero, da la victoria al conjunto jerezano, que le sirve para seguir en lo más alto de la clasificación. El veterano jugador ganó sus dos partidos individuales y fue pieza clave en el dobles, que esta vez sí cayó del lado jerezano acompañado por Javier Galán.

Es decir 2,5 puntos para Luis que con el 1,5 de Javi Galán dieron la victoria por 4-3 al conjunto local. El tercer jugador fue Jesús Fabra, que pese a que en su primer partido se puso dos sets a cero no pudo puntuar en un encuentro duro. Partido no apto para cardíacos donde el conjunto jerezano se puso 3 a 1 perdiendo y cuando todo estaba en contra los jugadores locales sacaron toda su garra y valor, remontando a la heroica y llevándose la victoria en el fatídico punto de desempate.

Otra gran alegría fue la del equipo de Tercera B que consiguió su primera victoria ante el conjunto utrerano. Partido muy competido y donde la estrella del partido fue Rosalía Flor, que ganó sus tres partidos, que acompañados de dos victorias de Edi Cáliz, dieron el triunfo al conjunto jerezano. Rafael Navarro fue el tercer jugador que pese a su esfuerzo no tuvo su tarde. Se dio también el duelo local entre el equipo de Tercera A y el C, que terminó con la victoria del A sobre el C. Las alineaciones fueron por parte del A Sergio López, Curro Bermejo y Sebastián Guerrero y en el C Luis Caballero, Miguel Caballero y Antonio Vázquez.

En la mañana del sábado participó el club jerezano en la primera concentración de la liga provincial con un total de 28 jugadores, la cual sirvió para dilucidar los cabezas de serie para la siguiente concentración donde metimos varios jugadores entre los mejores. Destaca la actuación de Lorenzo Saborido y de Javier Galán Jr que se metieron en semifinales de sus respectivas categorías.