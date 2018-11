Cuatro iniciativas para solicitar el arreglo de la A-401

Apenas unas horas después del entierro de los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico, en la A 401, la pasada semana, hasta cuatro iniciativas reclamando arreglo y mejora de la carretera.

La primera de ellas una moción presentada, el pasado viernes, por el portavoz del grupo municipal andalucista, Juan López Blanco, para debatir en el siguiente Pleno Municipal, “… En ningún momento culpa a la carretera como responsable de este último accidente, ni de ninguno…”.

Moción para el ‘Arreglo y mejora del estado de la carretera A-401’:

En la exposición de motivos esgrime, “Una vez más la fatalidad se ceba con el pueblo de Jódar en forma de tragedia, a través de un accidente de tráfico ocurrido en la carretera Autonómica A-401.

Carretera A 401, a su paso por Jódar / Antonio Plaza

En un accidente intervienen 3 factores: factor humano, factor vehículo y factor vía. Y aunque por encima de todos debe predominar el factor humano no debemos restar importancia a los otros dos.

A lo largo de los años la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha ido haciendo mejoras para garantizar la seguridad en esta vía. Ya en el año 2009 se hizo un esfuerzo para intentar eliminar los puntos negros de esta carretera. En el año 2016 se invirtió 700.000 euros para eliminar las “ondulaciones existentes” y mejorar el firme entre los puntos kilométricos 62 al 77.

La A-401 consta de un total de 82,47 kilómetros y soporta un total diario de 1.900 vehículos de los cuales un 4 % es de vehículos pesados.

Sin embargo, vemos con impotencia que todas estas medidas no son suficientes y que siguen produciéndose accidentes de tráfico.

Existen a lo largo de esta vía varios puntos donde se concentran accidentes y el peligro o riesgo es mucho mayor a diario.

Por todo lo anterior expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos:

PRIMERO. –.Instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a que tome las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la vía A.401 en todos los aspectos posibles, firme, mantenimiento, señalización vertical, etc…

SEGUNDO. – En los tramos donde existen tres carriles de circulación y doble sentido, sean pintadas líneas continuas en sentido descendente impidiendo así que el carril central denominado por la DGT como “el carril de la muerte” pueda ser utilizado por ambos sentidos.

TERCERO. - Los kilómetros 6 y 7 sean considerados como “puntos negros” o “tramo de concentración de accidentes”, según proceda y se instalen, en los mismos, señales verticales y de limitación de velocidad para advertir a los conductores del peligro existente en los mismos.

CUARTO. – Se estudie la posibilidad de desdoblar esta vía en el tramo de Jódar a Úbeda.

Plataformas de vecinos

Esta redacción también ha tenido conocimiento de dos convocatorias de concentraciones por sendas plataformas de vecinos, una para el próximo sábado, jornada de reflexión de la campaña electoral de las elecciones al parlamento andaluz del próximo domingo, que ya ha sido rechazada por la subdelegación del gobierno.

Otra, por otra plataforma de vecinos para el sábado 8 de diciembre, pendiente de confirmación por parte de la propia subdelegación del gobierno.

Podemos – Izquierda Unida

José Luis Angulo, primero por la izquierda, y Juana Cazorla, segunda por la derecha, durtante la rueda de prensa / Antonio Plaza

Y una cuarta, presentada por Podemos e Izquierda Unida, en las personas del anterior alcalde, José Luis Angulo y la coordinadora y portavoz municipal de Izquierda Unida, en rueda de prensa, el pasado sábado, anunciado la presentación de un escrito ante la delegación territorial, en la provincia de Jaén, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en este caso tuvieron la precaución de no mencionar, en ningún momento, el accidente de la pasada semana.

Angulo anunciaba, aunque no como una exigencia, “…El lunes presentaremos un escrito en la delegación provincial de Obras Públicas, es decir, en Fomento, para los que tengan la responsabilidad de poner remedio a estos socavones que los pongan. Porque una carretera no puede estar, permanentemente, como esta, que la estamos viendo, indicando reducir la velocidad, que hay socavones, que no está bien el firme, y todas esas cosas. Eso se puede poner en un tiempo limitado, pero eso no puede estar, permanentemente, ahí. Y por lo tanto, como se nos avecina esta campaña de aceituna, en pleno invierno también los tractores que salen a la carretera, que también conlleva el tema del barro y otras cosas. Pues contra mejor tengamos esa carretera, mucho mejor será para todos. Y esa carretera tiene una fluidez de tráfico, porque nosotros y La Loma tenemos Úbeda, que es un municipio donde presta un montón de servicios, donde muchísima gente va a comprar… Por lo tanto lo que no queremos es que esa carretera siga en el estado que está, ni en el estado en que se encuentra. Por lo tanto, no lo queremos plantear como una exigencia, pero si nos gustaría, y así lo vamos a pedir, si nos gustaría de que la semana que viene, lo más rápido posible, plantearle a la delegación provincial de obras públicas y fomento, para que esos socavones se les pueda dar una solución…”.

Por su parte, Juana Cazorla, se mostraba más contundente y exigía soluciones, “… Es necesario que las fuerzas políticas, las que tenemos la responsabilidad de dar soluciones a los problemas que surgen, deben de empezar a poner las cosas claras encima de la mesa. Estamos de una carretera que tiene más de 30 años, construida. Estamos hablando en que, únicamente, se han entretenido en bachear, en momentos puntuales, cada vez que ha pasado algo o ven que hay un desnivel enorme, en diferentes puntos de esta carretera… Nosotros la sufrimos, la gente de Jódar… Pero también sigue con dirección Bedmar, Jimena… Está, prácticamente, en su totalidad, tramos muy grandes en unas condiciones que son, digamos, tercermundistas. Por lo tanto, estamos señalizando, y es a ella (Junta de Andalucía) a la que nos vamos a dirigir, y es a ella a la que vamos a exigirle, porque si hay que exigirle, en una primera instancia que nos transmita la preocupación que hay por todo lo que está pasando en esa carretera, pero no de ahora sino de años, que se van produciendo este tipo de cuestiones…”.