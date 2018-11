"Hay que sentirse responsables, no culpables"

"No pegué ojo en toda la noche. Llegué a casa tras el partido y ni siquiera hablé con mi mujer, que había escuchado en el estadio el '¡Cea, vete ya! Me encerré en la habitación a ver el partido en bucle". Así ha vivido las horas después de uno de los días más duros al frente del equipo el entrenador de la Cultural, que ayer recibió la ira de un sector de la afición debido a un nuevo traspiés en el Reino de León. A primera hora del día, reencuentro con los jugadores con los que repaso varias veces lo ocurrido contra el Burgos. "Lo he hablado en el vestuario y para mi no es culpa y sí responsabilidad de ellos y mía. Es muy distinto entender la culpabilidad, que lleva a algo negativo, y la responsabilidad, que implica tener una nueva oportunidad", reconoció el madrileño, que a última hora del día volvió a blindarse con su cuerpo técnico para analizar la situación.

En el seno de la Cultural, mientras tanto, aparente tranquilidad dentro de la intranquilidad que comparten todos los estamentos por las contradictorias sensaciones que transmite el equipo, cada jornada más cerca del liderato, pero, a la vez, más lejos del objetivo futbolístico perseguido. Felipe Llamazares e Ignacio Álvarez trabajaron en sus despachos con la clara consigna de la tranquilidad. "Todo está en orden", se cuenta entre bambalinas compartiendo las directrices de la propiedad del club, en general, y de Iván Bravo, vicepresidente y gran valedor de Cea, en particular. Arranca una nueva semana con la mirada puesta en el Helmántico sin mayores conjeturas, a pesar del ruido externo provocado por el malestar de la afición.

Cea y los alumnos del curso de entrenadores / Radio León

A media tarde Cea acude a la cita programada con los alumnos del curso de entrenadores que organiza la Federación de Castilla y León de Fútbol. Cumple con sus jóvenes colegas porque se autoimpone una mirada al frente, aunque en lo anímico sigue tocado. En la misma noche del partido canceló una entrevista con un medio de comunicación. Era el momento de refugiarse consigo mismo. Hoy lo hizo con los suyos. Mañana volverá a salir el sol.

Escucha y comparte experiencias durante dos provechosas horas. No faltó el humor cuando uno de los alumnos, socio de la Cultural, levantó la mano para profundizar en lo ocurrido en el partido de ayer. "¿Tú gritaste 'Cea, vete ya'? Estabas en tu derecho", preguntó, distendido, mientras salpicaba el recuerdo de sus inicios en los banquillos con sus inquietudes y sueños. "Tengo 34 años y la misma ilusión y es lo que hace que esté convencido de dedicarme a esto de manera profesional. El día que lo pierda me iré a Noruega a pescar salmones. Me gustaría entrenar a la Cultural en una categoría superior", confesó animando a los presentes a forjar la semilla de entrenador en los momentos de dificultades como el que sufrió en sus carnes tiempo atrás en el fútbol base.

Así pasó el día de marras el hombre del día, señalado abiertamente por el entorno. Desde el miércoles comenzará la preparación de otro choque clave, ante el Salamanca en "El Helmántico", donde volverá a poner su cargo en juego. En la plantilla, mientras, autocrítica y comprensión. Es el mensaje institucional. "JUNTOS daremos la vuelta a está dinámica", exclamó Mancebo en las redes sociales. Ante los medios, Eneko Capilla dio su parecer rehuyendo de un problema de actitud que justifique el incomprensible epílogo del partido.