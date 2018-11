No hay claridad en la comisión

Una vez que se ha convocado la Comisión de Investigación sobre los bienes enajenados en el Mercado de Ganado de Medina del Campo los políticos empiezan su trabajo.

El concejal independiente, Fidel Lambás, ya ha solicitado la documentación que ha considerado oportuna y la ha revisado con un abogado llegando a la conclusión de que el PP, partido que ha solicitado la comisión, debería haber acudido ya al juzgado porque hay problemas administrativos. La decisión final de lo que puede haber ocurrido la tendrá la comisión pero Lambás ya avanza que si hubiese claridad en el proceso no se habría empeñado la alcaldesa en presidirla.

El concejal ha asegurado también que no aceptará ninguna amenaza en este tema como tampoco se conformara con cualquier explicación relacionada con la contratación del servicio de recogida de basuras y limpieza. Apunta Lambás que el pliego no tiene nada que discutir porque se ajusta a la ley de contratos pero, hay que hablar, asegura, del abandono de la Mancomunidad Tierras de Medina y del ahorro que ha anunciado el equipo de gobierno y que no va a ser real ya que estos lo valoran en unos 350.000 euros e, insiste Lambás, sólo se ahorrarán unos 30.000 euros.