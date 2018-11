El PP valora muy negativamente la temporada turística

“Es un ejercicio de autocomplacencia exagerada decir que la temporada ha sido positiva y una falta de responsabilidad de (la vicepresidenta del Consell) Maite Salord hacerlo en estos términos, cuando bajan los pasajeros, muy significativa la baja de pasajeros internacionales, bajan las pernoctaciones, baja la ocupación y no hemos avanzado ni un milímetro en desestacionalización. Hay una ligera subida del gasto por persona, al igual que nuestro entorno, pero mantenemos el diferencial”, ha resumido la candidata del Partido Popular al Consell Insular, Misericordia Sugrañes, al valorar este lunes la temporada turística de este 2018.

“El único dato realmente positivo de la temporada –ha continuado- ha sido el crecimiento del mercado nacional en 654.466 llegada (+10,3%), dato que hay que tomar con todas las reservas, porque al menos la mitad de ese crecimiento es fruto del 75% del descuento de residente”.

Es una constante en el análisis de la temporada realizado por el Departamento de Salord los errores de bulto y la falta de rigor en el análisis de los datos. “Los datos están cocinados al más puro estilo Tezanos. Confunde pasajeros con turistas. En el mercado internacional podría ser sinónimos pero no en el mercado nacional. Compara con ejercicios diferentes según le interesa y periodos. Por ejemplo, la ocupación es de abril a septiembre, a pesar de que ya tenemos datos de octubre. No compara con nuestro entorno más cercano. No hay ni una referencia a la media de Baleares. Utiliza el verano como sinónimo de temporada alta para afirmar que se está desestacionalizando, lo que no está avalado ni mucho menos”. Todo ello demuestra que “estamos ante una manipulación intencionada obviamente y que bien poco dice de quien la ha perpetrado” ha señalado Sugrañes.