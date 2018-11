Pues no sé cómo nos las apañaremos los palentinos para viajar a Valladolid sin que nos cueste dinero. Si se cumple el anuncio del ministro de Fomento y comienza a cobrarse por el uso de las autovías, en Palencia lo tenemos complicado.

Si nuestros principales destinos son Valladolid y Santander, y en los dos casos tenemos que utilizar la autovía, tendremos que pagar sí o sí, no quedará otro remedio.

Insiste el Gobierno de Pedro Sánchez en que no puede mantenerse el actual sistema, que resulta excesivamente gravoso, que no hay recursos suficientes para pagar el mantenimiento en buen estado ni las reparaciones, que debemos ser los usuarios los que contribuyamos a financiar la conservación de las autovías.

¡Cómo si no las pagásemos ya! Como si no fueran los impuestos de los ciudadanos los que financian todas las construcciones de las autovías y también las obras de mejora y mantenimiento que se han venido haciendo hasta ahora.

El Gobierno sostiene que cada vez son más los kilómetros de autovía que hay en España y que somos el único país en donde los usuarios no colaboran en su conservación. ¿Pero no se debería antes de empezar a cobrar ofrecerse una alternativa a los conductores? El problema está en que para la construcción de muchas de las actuales autovías se han utilizado las plataformas de las antiguas carreteras convencionales, con lo que la única ruta posible en estos momentos es a través de esa autovía.

Desde luego, la solución no parece sencilla, y estoy convencida de que si la medida se lleva a cabo no será bien recibida por la gran mayoría de los conductores, especialmente por algunos sectores, como los transportistas, que previsiblemente se convertirán en los grandes ‘paganos’.

Por el momento, no hay nada concreto, pero el globo sonda ya se ha lanzado y el Gobierno cuenta con el apoyo de las constructoras y las concesionarias de autopistas.

Ahora, solo queda esperar, pero mientras tanto, no estaría demás que el propio Gobierno de Pedro Sánchez no lanzara mensajes contradictorios hablando del pago por el uso de las autovías donde ahora no se paga al mismo tiempo que anuncia que se suprimirán los peajes en las autopistas por las que sí que se paga actualmente y que finalicen su contrato.