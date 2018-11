¡Con todas las de la ley!

La Real de Asier Garitano ya sabe lo que es ganar en el nuevo Anoeta. Lo sabe gracias a su merecida victoria contra un Celta de Vigo que llegaba con Cardoso como nuevo técnico, pero que decepcionó completamente, porque no compareció hasta los minutos finales, cuando se encontró el gol de Maxi Gómez. La victoria debía ser realista y hubiera sido injusto que el Celta se fuera con algo de botín de Anoeta. Oyarzabal y Zurutuza rubricarían la mejor versión vista en casa del técnico de Bergara, una Real que supo jugar a fútbol y que no mereció el sufrimiento final, injustificado e incomprensible. Garitano sigue su crecimiento en Donostia, Cardoso debe mejorar mucho, porque de primeras no mejora al Celta anterior.

La Real salió de inicio a por todas. Sin tonterías. Sin especulación alguna. Quería la primera victoria de la temporada delante su afición. Y ya desde el banquillo se lanzaba un claro aviso a navegantes. Juntar en el mismo once a Zurutuza, Oyarzabal, Juanmi, Willian José y Januzaj quiere decir algo. Y ese algo es que se iba a por la victoria con todo y con todos. El cambio ya empezaba por ahí. Y enfrente, Cardoso en su primer equipo como técnico del Celta hacia lo contrario, porque deshacía una de las parejas más temibles de la liga dejando en el banquillo incomprensiblemente a Maxi Gómez. Ahí radicó la diferencia. En las intenciones iniciales.

Porque la Real salió a presionar arriba, pero también con intensidad. Y con un cambio en su juego, siendo más vertical, con muchos cambios de orientación de banda a banda que desarbolaron a la novedosa defensa del Celta. La primera ocasión clara no tardó en llegar, con Januzaj sacando de la chistera toda su magia, con una jugada por la derecha maravillosa que acabó estrellándose en la cepa del poste de Sergio.

Era el inicio de un acoso y derribo sobre la defensa del Celta, que estaba como noqueado, a pesar de que Cardoso se desgañitaba en la banda para corregir la mala puesta en escena de su equipo. A los vigueses les costaba elaborar algo de fútbol, y solo un desajuste defensivo realista, con un resbalón de Llórente, propició que Iago Aspas se quedara sólo delante de Moyá. Se resbaló en el momento menos oportuno y no pasó nada. Luego el mallorquín

sí que tuvo que sacar a relucir sus reflejos con una buena parada abajo a lanzamiento desde la frontal de Emre Mor. Fue un espejismo, porque la Real volvió a tomar el mando del partido y a llegar cada vez con más peligro. Solo le faltaba un poco de acierto en el último pase o en el remate. Porque necesitó de tres disparos casi bajo palos para adelantarse en el marcador. No pudo Januzaj, tampoco Willian José, pero sí Oyarzabal. Era el premio justo a una apuesta valiente y decidida de Garitano. Con 1-0 se llegó al descanso, pero el resultado podía haber sido más abultado.

En la segunda parte, Cardoso cambió su esquema inicial y jugó también a ser valiente, con la entrada de Maxi Gómez. Pero la Real, por si acaso, no quiso probar de esa medicina del nuevo técnico vigués, y a las primeras de cambio, Januzaj (¿quién sino?) se sacó un centro medido a pie cambiado que Zurutuza remató al fondo de la red. La Real ponía tierra de por medio, y ‘Zuru’ reivindicaba su merecida renovación con un golazo de cabeza que daba brillo a su buen partido. El ‘Zuru, Zuru’ volvió a escucharse en Anoeta y se cumplía la norma no escrita de que cuando el de Rochefort luce, la Real luce. Pudo haber marcado otro más de cabeza.

Ese 2-0 aniquiló el ansía de empate del Celta, que nunca sabremos hasta donde podía haber llegado, porque enfrente estaban unos realistas para nada dispuestos a ceder su primer triunfo en su renovado hogar. El dominio realista fue incontestable, ante un Celta inoperante, que dejó sensaciones preocupantes y al que Cardoso no logró mejorar con respecto al turco Mohamed. Su carta de presentación fue horrible. Y la Real pudo haber terminado con una goleada de escándalo. Lo único malo, la lesión de Januzaj, al que le dieron por todos los lados mientras repartía su esencia. Y solo cuando el belga se marchó, reaccionó algo el Celta, que se encontró con un gol de Maxi Gómez a falta de siete minutos que le daba cierta esperanza. También porque la Real había bajado para entonces su nivel de intensidad. Y eso normalmente suele pagarse. Aunque en este caso no fue demasiado caro. Ni hubiera sido Justo.