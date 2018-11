Elena Carazo Juan Marín, quiere explicar sus propuestas en el debate de esta noche El candidato de Ciudadanos,, quiere explicar sus propuestas en el debate de esta noche http://play.cadenaser.com/audio/003RD010000000594222/ 26/11/2018 12:52

Susana Elguea Los cuatro principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), Juanma Moreno (PP), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Marín (Ciudadanos), participan a las 22 horas en un debate electoral en el Canal 24 horas de RTVE, el segundo y último de la campaña electoral. Las elecciones se celebran este domingo 2 de diciembre. 26/11/2018 11:38

Julio Camacho Así ha concluido el primer debate electoral en Andalucía de esta campaña electoral. El próximo será el lunes 26 de noviembre. Lo retransmitirá RTVE. 19/11/2018 23:58

Julio Camacho Susana Díaz: "Para tener una mejor Andalucía hay que crecer económicamente, recuperar derechos y mejorar otros muchos. Estamos en un buen momento para ello, pero hace falta un buen gobierno que lo pueda liderar con estabilidad y confianza. A la derecha y a la izquierda del PSOE hay dos bloques que van a bloquear. El PSOE garantiza estabilidad". 19/11/2018 23:57

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "No son unas elecciones más. Es un referéndum sobre la continuidad o el cambio. Le animo a que se sume al movimiento del cambio en Andalucía. Si usted cree que Andalucía puede mejorar, que podemos avanzar, tenemos una oportunidad histórica el próximo dos de diciembre. Somos la única garantía de cambio". 19/11/2018 23:55

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Tenemos un objetivo muy claro: que la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos. La resignación y la precariedad vienen a por nuestros hijos e hijas. Pero vamos a estar las madres diciendo que no vamos a parir hijos para despedirlos en un aeropuerto. Nosotros, yo, les pido el apoyo una sola vez convencida de que la política es un ejercicio de amor. Viva Andalucía libre". 19/11/2018 23:54

Julio Camacho En su último minuto en el debate, Juan Marín: "Los andaluces no nos conformamos. No nos resignamos. Los andaluces el 2 de diciembre tenemos una gran oportunidad de ganar Andalucía, de luchar y pelear por lo que realmente es nuestro. Por nuestros hijos, por nuestros profesionales, por nuestros médicos. Ahora sí, vota Ciudadanos". 19/11/2018 23:53

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Llamo a defender los intereses de esta tierra. Eso pasa por no entregar esta tierra, a pedazos, a las multinacionales". 19/11/2018 23:52

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Somos el único Gobierno que aplicó el 155. ¿Por qué no lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez?". 19/11/2018 23:51

Julio Camacho Susana Díaz: "Creo que el que no está orientado usted. Hasta el punto de que han venido a hacerle la campaña. Le insisto, eso que usted dice que está en el libro no está en la Constitución Española, y si está en el libro, está mal. Lo que no quiero es que nadie le falte el respeto a Andalucía. Si algo saben los andaluces, es que tienen una presidenta que no se calla ante los insultos". 19/11/2018 23:50

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Una vez más, la señora Díaz no es capaz de contestar. No sabe, no contesta. Libro de educación de la Junta de Andalucía, página 73, España es un Estado plurinacional. Andalucía es una parte esencial de España, siempre ha sido un contrapeso contar el independentismo supremacista. La veo perdida, señora Díaz. ¿Por qué no da órdenes a los diputados socialistas para que no apoyen a Torra? ¿Le parece que su expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero se reúna con un terrorista como Otegui?". 19/11/2018 23:49

Julio Camacho Juan Marín: "Si usted quiere los 4.000 millones de euros para Andalucía, ahora está en la mano de ustedes dos". 19/11/2018 23:46

Julio Camacho Juan Marín: "Donde no van a ver nunca a Ciudadanos es pidiendo el indulto para los que han podido romper España". 19/11/2018 23:46

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "La deuda con el Estado que tiene Andalucía tenemos que auditarla. Auditemos la deuda si estamos convencidos de que es consecuencia del déficit inversor en nuestra tierra. Adelante Andalucía vamos a reclamarle los derechos de Andalucía a cualquier gobierno". 19/11/2018 23:45

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Albert Primo de Rivera dijo que había que enseñarnos a pescar, que había que darnos la caña. Jamás les vi sacar la bandera de España para defender las pymes andaluzas, ni para defender un sector financiero público que dé crédito a los andaluces. Las banderas no se comen. Cosas de comer, que son 900 euros de salario mínimo interprofesional. Aquí cobramos 210 euros de media menos que en el resto del país". 19/11/2018 23:44

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Señora Díaz, me dice que la he dejado sola. Pero hasta en tres ocasiones nos dispusimos a negociar los presupuestos en los tres años. Usted no ha querido, ha preferido sistemáticamente a la derecha. Lo hizo cuando dio un golpe de estado dentro de su partido para mantener al señor Rajoy, y lo ha hecho con Ciudadanos". 19/11/2018 23:42

Julio Camacho Susana Díaz: "Andalucía es una garantía para la estabilidad de España. Ahora toca hablar de Andalucía. Pedía que nadie se planteara estas elecciones como una primera vuelta de las generales, y se lo debemos a nuestros padres y nuestros abuelos. Andalucía no es un problema para España, siempre hemos sido la garantía de la armonía y el equilibrio". 19/11/2018 23:41

Julio Camacho Susana Díaz: "Hagan un ejercicio de patriotismo y apoyen los presupuestos. Los presupuestos, señora Rodríguez, los ha tenido que aprobar el PSOE con Ciudadanos en Andalucía porque usted ha votado como el PP". 19/11/2018 23:40

Julio Camacho Susana Díaz: "Creo que usted lee la prensa y me escucha en las declaraciones. Ya expliqué que España es un Estado Democrático de Derecho. No estoy de acuerdo con que unos nacionalistas que plantean que Cataluña sea Estado. Eso nunca lo he apoyado, lo he dicho en reiteradas ocasiones. No sé quién le ha dicho a Iglesias nada de ir a negociar los presupuestos". 19/11/2018 23:39

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "¿Usted ve normal que su partido no sea capaz de defender de manera clara, nítida y contundente los valores de la nación española? ¿Los intereses de los andaluces en los presupuestos van a pasar por los intereses de los independentistas catalanes? Eso es muy grave". 19/11/2018 23:37

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señora Díaz, ¿Usted cree que España es un Estado plurinacional? En un libro de texto así lo pone (lo enseña). El problema que tiene el PSOE es que tiene una ensalada plurinacional. ¿Usted ve normal que un supremacista sea el sostén del Gobierno de Pedro Sánchez?". 19/11/2018 23:36

Julio Camacho Juan Marín: "Al final, la realidad es que sólo hay un proyecto que defiende la unidad de todos los españoles, que es el de Ciudadanos. No estábamos de acuerdo con el cuponazo vasco. Hay dirigentes, gobernantes de algunas fuerzas políticas que están llamando perros a Ciudadanos porque fuimos a Alsasua". 19/11/2018 23:35

Julio Camacho Juan Marín: "Ustedes se van a poner de acuerdo con Pedro Sánchez para mantenerse en el Gobierno. Les da igual el debate territorial. El señor Torra dice que los andaluces tenemos un gen menos que los catalanes, que somos más flojos, que somos más vagos. ¿Ustedes no tienen que decir nada a esto? ¿Ven al señor Rivera sentarse con Torra para negociar unos presupuestos?" 19/11/2018 23:34

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "¿Andalucía para cuando?" 19/11/2018 23:33

Julio Camacho Juan Marín: "Ustedes han demostrado que quieren romper España". 19/11/2018 23:33

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Qué demagogia". 19/11/2018 23:32

Julio Camacho Juan Marín: "Uno de los problemas reales que tiene Andalucía es la falta de financiación. Lo hemos hablado. ¿Sabe que los Presupuestos Generales del Estado se están negociando en una cárcel? ¿Lo saben?". 19/11/2018 23:32

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Queremos hablar en clave andaluza. Y no hemos visto ahí en esta legislatura a Susana Díaz. Hemos visto decir mil veces lo de los 80 días que tardó en investirse a Susana Díaz, pero no hemos oído decir nada sobre el adelanto electoral. Hay un problema grave cuando la comunidad de Madrid, que es como la provincia de Cádiz, tiene un PIB superior al de Andalucía". 19/11/2018 23:31

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "El verdadero problema de este país no es el catalán, es el andaluz. El de ver a nuestros jóvenes emigrar. Lo que rompe este país es la desigualdad, que crece el doble que la media mundial. Eso es lo que rompe España, las cosas de comer. Rompe que haya un tren de alta velocidad desde hace 25 años de Sevilla a Madrid, y que no lo haya para llegar a Granada". 19/11/2018 23:30

Julio Camacho Susana Díaz: "Como todos creemos en la democracia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no se pueden manosear. Yo no quiero crispación en otros lugares de España y que nadie la traiga a Andalucía". 19/11/2018 23:29

Julio Camacho Susana Díaz: "Creo en una España unida. En la igualdad, en una España cohesionada. Fui de las primeras que salió a apoyar al Rey tras el ataque contra la Constitución y la democracia el 1-O. Como todo el mundo sabe lo que pienso, y saben que creo en mi país, lo que sí le diría sería que la infrafinanciación es real. Ciudadanos no lo votó porque Garicano llamó desde Japón y dijo que no se votaba. Usted dijo hace dos días que dijo que Pedro Sánchez vino con una lluvia de millones para el Campo de Gibraltar. Reivindiqué la voz en Navantia la primera, siempre he sido igual de leal en la defensa de España e igual de reivindicativa". 19/11/2018 23:28

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Alcanzamos un acuerdo con el PSOE, con Podemos y PP, para pedir 4.000 millones de euros extraordinarios de financiación para Andalucía. Desde la moción de censura, esa exigencia permanente de Susana Díaz ha quedado en el olvido. ¿Dónde están esos 4.000 millones de euros? Lo que no se puede hacer es reivindicar contra el gobierno de España del PP y olvidarse cuando gobierna su compañero de partido". 19/11/2018 23:26

Julio Camacho Juan Marín: "Cuando hemos hablado de financiación autonómica, nos hemos quedado sólos en Andalucía. No apoyábamos el cálculo del cuponazo vasco. Creemos en la separación de poderes y que los jueces deben ser elegidos por los jueces. El único partido que defiende la unidad de todos los españoles, el Estado de Derecho, la Guardia Civil y la Policía Nacional, es Ciudadanos". 19/11/2018 23:24

Julio Camacho Juan Marín: "Los andaluces, que estamos tan orgullosos de ser andaluces como españoles, queremos vivir en un país donde en cada rincón se pueda defender la unidad de nuestro territorio. Defender la unión de España es defender la unión de Andalucía. Hay que decir lo mismo en Madrid, Barcelona, Alsasua o cualquier territorio. Tenemos un sólo proyectos para este país. No creemos en los reinos de taifas". 19/11/2018 23:23

Julio Camacho Comienza el cuarto y último bloque del debate, titulado 'El reto territorial. Andalucía en el estado de las autonomías'. 19/11/2018 23:22

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "El que calla, otorga, y su silencio es cómplice. Sólo hay un partido que garantiza el fin de la corrupción, y es el PP". 19/11/2018 23:21

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Moreno, yo hago de todo menos callarme, sobre todo cuando nos insultan a los andaluces y a esta tierra. Insisto: las instituciones se prestigian cuando se quiere la democracia. Lo único que les pido es que, al menos, todos en sus partidos apliquen la misma vara de medir para ser creíbles ante los ciudadanos". 19/11/2018 23:20

Julio Camacho Juan Marín: "Si queremos luchar contra la corrupción, deberíamos creer en la independencia del poder judicial. Pero hace cuatro días el señor Casado, el señor Sánchez y el señor Iglesias se han puesto de acuerdo para elegir a jueces". 19/11/2018 23:19

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señora Díaz, usted tiene una mácula: la del silencio cómplice. Usted no ha colaborado con la justicia, usted ha querido tapar las causas del PSOE. ¿Por qué lo de las tarjetas black lo saben los andaluces a través de mí y no a través de usted, que es la que debería que haber informado?". 19/11/2018 23:19

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "¿De qué me da lecciones, señor Marín? Sólo ha tenido un alcalde por elección directa en Andalucía, que es el de Espartinas, y dimitió por prevaricación. Usted no es nuevo en política. Usted ya estaba en la candidatura con AP en Sanlúcar de Barrameda hace más años que la tos". 19/11/2018 23:17

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Ser coherente es justificar las dietas". 19/11/2018 23:16

Julio Camacho Susana Díaz: "A mí me gustaría saber si conocen una administración con más controles. Juan Marín y Juan Manuel Moreno han dicho que si suman, gobernarán. Pero si no suman...¿Van a bloquear? ¿Nos van a llevar a segundas elecciones? Creo que eso también sería bueno que lo aclaráramos. Nosotros nunca bloquearíamos. Señora Rodríguez, con todo el cariño y el aprecio, pero tratemos por igual a todo el mundo. Carmena y Colau ganan más que yo, y no tengo ningún problema. Uno lo que diga lo tiene que hacer. ¿La RTVA? La respeto mucho". 19/11/2018 23:16

Julio Camacho Susana Díaz: "Es evidente que se han reforzado todos los controles. Llego con los deberes cumplidos. Un gobierno que en cinco años no le han podido poner una mancha. Se han archivado causas de formación. En cinco años, ni una mancha. Y digo controles: ley de transparencia y portal de transparencia, decreto de tesorería, más fiscalización de fondos públicos, más poder a la intervención, y muchísima más transparencia". 19/11/2018 23:13

Julio Camacho Juan Marín: "Usted no está legitimado para hablar, porque tiene detrás la Gürtel y el caso Bárcenas". 19/11/2018 23:12

Julio Camacho Juan Marín: "Le aseguro que nos pondremos de acuerdo, señor Bonilla. Pero, ¿usted cree que está legitimado para hablar de corrupción en Andalucía? ¿Saben por qué el señor Chaves o Griñán están respondiendo ante la justicia por los ERE? Porque Ciudadanos logró un acuerdo para que así fuera. Ustedes han estado aquí 40 años y no han conseguido absolutamente nada". 19/11/2018 23:12

Julio Camacho Juan Marín: "Señor Moreno, le veo muy preocupado por Ciudadanos. Usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar el gobierno de la Junta, y si usted y yo sumamos los escaños suficientes nos vamos a poner de acuerdo. Y le puedo asegurar que si usted y yo no provocamos ese cambio, nunca nos lo perdonarán los andaluces. Usted ha dicho que está dispuesto a ser mi vicepresidente". 19/11/2018 23:10

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señora Díaz, hace aproximadamente dos años, la Junta de Andalucía pidió el archivo de los ERE. ¿Por qué lo pidió la Junta? Eso es algo que usted debería de responder en el día de hoy. Usted faltó a la verdad cuando dijo en el Parlamento que en la Junta no existían tarjetas de crédito". 19/11/2018 23:09

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "No le he visto esa dureza, señor Marín, en toda la legislatura. La pregunta que yo me hago. ¿Cuando usted hizo presidenta a Susana Díaz sabía que había robado, o es que ha robado a lo largo de la legislatura? La coherencia es la coherencia. Si usted ha dicho que han robado, ¿Por qué hizo presidenta a la señora Díaz?". 19/11/2018 23:08

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Soluciones colectivas con una política limpia y digna, que es lo que propone Adelante Andalucía". 19/11/2018 23:07

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Faltan controles. En este preciso momento podrían estar pasando los mismos casos que han venido ocurriendo. Y privilegios, y se tienen que callar los tres aquí. Pusimos sobre la mesa una reforma del reglamento que evitara que los diputados cobráramos 4.400 euros de nóminas y más de 2.000 euros en dietas en un mes. Hemos defendido las leyes de la corrupción y dos huevos más: la limitación de mandato y limitación de salario". 19/11/2018 23:06

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Señor Marín, tiene usted serias dificultades para defenderse en este bloque. No apoyaron la ley de cuentas claras y abiertas, y votaron en contra de la ley de la oficina anticorrupción a las que ustedes se comprometieron en el pacto de investidura". 19/11/2018 23:04

Julio Camacho Susana Díaz: "Díganme una administración que tenga más controles en Andalucía. Usted ya sabe, señor Moreno, lo que tiene en casa. Si creemos en las instituciones y en la democracia, prestigiémosla, combatámosla y ahuyentemos a quienes quieren aprovecharse de lo público. Eso es lo que he hecho estos cinco años". 19/11/2018 23:03

Julio Camacho Susana Díaz: "Me gustaría que el señor Marín me dijera qué caso de corrupción ha habido en mi gobierno. Y usted ha estado conmigo los últimos tres años y medio colaborando conmigo. No pensaría usted que en mi gobierno había corrupción. Uno tiene que tener coherencia. Seré presidenta o no según lo que digan los andaluces. Hay un bloque en la izquierda que no quiere que gobierne el PSOE, y un bloque en la derecha". 19/11/2018 23:02

Julio Camacho Juan Marín: "Le aseguro, señora Díaz, que usted no será presidenta con los votos de Ciudadanos, porque usted no quiere regenerar las instituciones". 19/11/2018 23:01

Julio Camacho Juan Marín: "Cuando ponemos sobre la mesa medidas para acabar con la corrupción en Andalucía, usted dice que no. Le dijimos que pusiéramos en marcha una reforma de la ley electoral de Andalucía, y usted también ha dicho que no. No podemos pensar otra cosa; ustedes no quieren regenerar las instituciones. Ciudadanos es el único partido que ha conseguido que dos expresidentes se fueran a los tribunales". 19/11/2018 23:01

Julio Camacho Juan Marín: "Hay 23 años en los que no sólo se ha robado dinero a los parados andaluces, sino que algunos se han montado fiestorros a su costa. Es verdad que el mayor caso de corrupción política en España es los ERE. Yo no sé a qué PSOE pertenece usted. Si a ese o a otro. Nosotros creemos que su responsabilidad es dar explicaciones". 19/11/2018 22:59

Julio Camacho Juan Marín: "La corrupción en Andalucía parece la historia interminable del PSOE en estos 40 años. Ciudadanos arrancó de sus escaños a Chaves y Griñán para mandarlos a los tribunales de justicia. Parece que tenemos una maldición bíblica con la corrupción". 19/11/2018 22:58

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Tenemos que ver a toda una etapa de gobierno del PSOE sentado en el banquillo y siendo juzgados. Por eso le pregunto a Susana Díaz, ¿Por qué pidió usted el archivo de los ERE?". 19/11/2018 22:57

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "A menudo hemos visto noticias que hablaban de irregularidades o corruptelas del gobierno socialista de la Junta. Eso lastra nuestras posibilidades de progreso y nuestra imagen. Andalucía es la comunidad con más corrupción de España, y eso tiene que ver con los 40 años de socialismo". 19/11/2018 22:56

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Ciudadanos dirá que es el adalid de la corrupción cuando ha estado tres años blanqueando el cortijo. No tiene todo el mundo la misma legitimidad para hablar de corrupción en este bloque". 19/11/2018 22:56

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "El discurso de Susana Díaz es que esto pasó en otro momento, que ella no tiene nada que ver. Creo que es por los altos niveles de tolerancia a la corrupción que tiene Susana Díaz y el PSOE, que no considerará corrupción el caso de los enchufes en la Delegación Provincial de Sevilla, o el cártel del fuego". 19/11/2018 22:55

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Las políticas de empleo en nuestra tierra son las que están judicializados. Es grave que se hayan tejido redes clientelares, comprar la paz social con ese dinero. Han utilizado el dinero para sus propios fines y sus propios bienes". 19/11/2018 22:54

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones que aparecen en las encuestas. Es porque los andaluces y andaluzas saben que la corrupción es un lastre para nuestra tierra". 19/11/2018 22:53

Julio Camacho Se reanuda el debate con el tercer bloque, titulado 'Transparencia. Confianza en la vida pública'. 19/11/2018 22:51

Julio Camacho Así se llega al final de la primera parte del debate electoral. Habrá una pausa de 12 minutos y, tras ello, los candidatos afrontarán los dos bloques restantes. 19/11/2018 22:38

Julio Camacho Juan Marín: "Señor Moreno, usted utilizó a los niños de la Atención Temprana, y eso lo saben todos los padres y todos los profesionales. Señora Rodríguez, sé que está en contra de la formación profesional con prácticas en empresas, pero ocho de cada diez estudiantes de FP Dual encuentran trabajo". 19/11/2018 22:37

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "¿Qué pasa con la ley de Atención Temprana? Señora Díaz, una cosas son las palabras, los golpes de pecho, los eslóganes, y otra los hechos. ¿Cómo puede decir que es progresista cuando está condenando a 45.000 jóvenes a no tener plaza de FP?". 19/11/2018 22:36

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Creo en la gestión, en la eficacia y en que las cosas funcionen. Su gestión está atrofiada, paralizada. Hace falta un cambio como agua de mayo en materia sanitaria y de educación". 19/11/2018 22:35

Julio Camacho Susana Díaz: "Creo en la educación pública, a que nadie los eche de la universidad porque no tengan recursos. Creo en la educación que no segrega por sexos. El futuro de la FP, para mí como presidenta pasa por la FP Dual". 19/11/2018 22:34

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Moreno, es verdad que su modelo y el mío son distintos. Afortunadamente. El mío es que no se privaticen hospitales, que no se cierren centros de salud, que no se cierren escuelas rurales, que no se despidan a mansalva profesionales. Usted, en el fondo, no está comprometido con la sanidad pública". 19/11/2018 22:33

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Marín, cuando me hace referencia a mayo de 2017 se le ve impostado. En aquel momento, en un proceso interno, no me hablaba usted del tiempo que le dedicaba a Andalucía. Si hoy le mandan a leer otra partitura, lo siento". 19/11/2018 22:32

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Ese ascensor de la igualdad del que usted habla tanto, de la Educación, aquí quiebra. Su problema es que mucho golpe de pecho de socialismo, pero amigo, cuando se trata de gestionar se le ven las carencias". 19/11/2018 22:31

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Vamos a paralizar todas las fusiones hospitalarias. Empiece por terminar los hospitales que ya ha empezado. Hace falta un cambio urgente en el modelo de gestión sanitario en Andalucía. Eso lo va a hacer sólo el único partido que es garantía de cambio, que somos nosotros". 19/11/2018 22:30

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señora Díaz, ¿Sabe el sufrimiento que supone que una persona espere una cita días, semanas y meses? ¿Se pone en la piel de esa persona por un segundo, señora Díaz? Eso es lo que le pido que haga. Quiero acabar con las listas de espera, vamos a proponer que 60 días sea el máximo para una intervención quirúrgica". 19/11/2018 22:29

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Hemos echado de menos discurso verde. Ustedes han votado en contra de una ley contra el maltrato animal. Y derecho a la información veraz, a la transparencia. Están luchando los trabajadores de Canal Sur para que no se externalicen trabajos". 19/11/2018 22:27

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Servicios sociales: mínimos de inversión del 2%. De vivienda. A partir de ahora podemos multar a los acaparadores de vivienda. Pensiones, hemos dicho que se gasta más en publicidad que en pensiones no contributivas. Eso no puede ser. Hay que incrementar el complemento autonómico a las pensiones no contributivas". 19/11/2018 22:26

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Como mínimo, que un médico de atención primaria pueda atenderte durante diez minutos. Que vuelvan los niveles de gasto e inversión de 2010. Señor Marín, los jóvenes no emigran porque estén mal preparados, emigran porque no tienen oportunidades laborales. Las prácticas no son la situación, no sé en qué país vive usted". 19/11/2018 22:24

Julio Camacho Juan Marín: "855 millones de euros, señora Díaz, defraudados, malversados, robados a los parados andaluces con los ERE. Estamos hablando de recursos para Sanidad y Educación. ¿Sabe todo lo que podríamos hacer con todo ese dinero para mejorar la Sanidad y la Educación? Lo que yo pienso es que a usted todo esto no le interesa. Le voy a recordar una fecha: 21 de mayo de 2017. Ese día usted quiso abandonar Andalucía, quiso irse a Madrid. Yo creo que usted no quiere estar en este debate, quiere estar en Madrid. Sus compañeros le dieron la espalda. El PSOE el da la espalda a Susana Díaz. Usted la tiene como su segundo plato. Para Ciudadanos es lo más importante". 19/11/2018 22:23

Julio Camacho Juan Marín: "Yo creo que hay un problema evidente. Aquí parece que todo funciona bien. Y eso no es lo que dicen los andaluces. Debería de mirárselo otra vez. Yo soy padre, tengo dos hijos, probablemente igual que muchas de las personas que nos estén viendo, y estoy preocupado por el futuro de mis hijos, que quieren tener oportunidades en su tierra. Parece que no, que los jóvenes andaluces están condenados a marcharse. Copiemos lo que funciona de otros sitios. Ocho de cada diez jóvenes que están en la FP Dual terminan accediendo al mercado laboral". 19/11/2018 22:21

Julio Camacho Susana Díaz: "Por mucho que lo pretendan, en un sistema sanitario como el nuestro no se han privatizado hospitales como ha hecho en Valencia el PP, se han abierto centros de salud, y ha priorizado siempre los tratamientos por encima de cualquier deuda". 19/11/2018 22:19

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Somos la comunidad autónoma que menos invertimos de toda España. Hay un modelo de gestión terriblemente politizado". 19/11/2018 22:17

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Lo primero que quiero hacer es reconocer a los profesionales sanitarios una equiparación salarial. Me solidarizo con la revuelta de batas blancas que está habiendo estos días. No están pidiendo para ellos, están pidiendo para los usuarios, para la calidad de la sanidad". 19/11/2018 22:17

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "En estos años se ha deteriorado la sanidad y servicios públicos esenciales de manera notoria. Hasta tal punto, que decenas de miles de andaluces han salido a la calle para protestar y reclamar una sanidad pública de calidad". 19/11/2018 22:16

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Si recortamos los impuestos a las grandes fortunas, estamos poniendo en riesgo la supervivencia de los derechos que residen en los servicios públicos. Se apuesta por un modelo de inaugurar infraestructuras pero no por la atención primaria". 19/11/2018 22:15

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Como efecto qué vemos, que se ha solucionado la papeleta con externacionalizaciones y privatizaciones. Derivamos pruebas, hay conciertos sanitarios, hemos precarizado el empleo en la administración pública". 19/11/2018 22:14

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Aspiramos a recuperar los niveles de inversión en servicios públicos fundamentales de 2010. Los servicios públicos fundamentales funcionan ahora peor que hace cinco años, y eso es un drama para la sociedad andaluza". 19/11/2018 22:13

Julio Camacho Juan Marín: "Usted no confía en ponen en las manos de los profesionales de la Sanidad y Educación pública los servicios. Sigue usted nombrando a dedo. Creo que usted lleva demasiado tiempo pisando los despachos y la moqueta, y se ha olvidado de los problemas reales de los andaluces". 19/11/2018 22:12

Julio Camacho Juan Marín: "Mire, señora Díaz, usted sabe los datos. La verdad es que en esta comunidad autónoma tenemos menos camas por habitante que en cualquier otra que en este país. Hay una subasta fallida de medicamentos. Tenemos las listas de espera más largas de España". 19/11/2018 22:12

Julio Camacho Juan Marín: "Estoy escuchándola, señora Díaz, y me da la sensación que a veces va usted en una autopista en dirección contraria y que cree que quienes tienen la culpa son los que vienen de frente". 19/11/2018 22:10

Julio Camacho Susana Díaz: "Vamos a extender la gratuidad de texto a los 3-6 años. En Sanidad hemos hechos un esfuerzo histórico, aquí se abrían hospitales donde en otros sitios se cerraban. Hemos ampliado las carteras de servicios. Eso es la garantía del bienestar de todos los ciudadanos, y en todo aquello que pueda ir incrementándose, se hará". 19/11/2018 22:10

Julio Camacho Susana Díaz: "Incluso cuando hay dificultades, son los servicios públicos los que hacen de colchón social. Sabíamos que aquí había que blindar la Sanidad, la Educación y también la Dependencia". 19/11/2018 22:09

Julio Camacho Va a dar comienzo ahora el segundo bloque, titulado 'Servicios públicos esenciales. Derechos básicos'. Mabel Mata propone hablar primero de Sanidad y Educación. 19/11/2018 22:08

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Necesitamos una bajada masiva de impuestos. Si queremos, podemos, y eso es lo que quiero, que Andalucía sea la primera". 19/11/2018 22:07

Julio Camacho Juan Marín: "Vamos a seguir trabajando para que en la próxima legislatura se lleve a cabo una reforma fiscal importante. No venir aquí para prometer todo para no cumplir nada. Promete mucho quien no cumple luego nada". 19/11/2018 22:06

Julio Camacho Juan Marín: "Con los ERE estaba en mi casa, porque he trabajado más allá de la política. No pueden hablar mucho ustedes de corrupción, por la Gürtel y compañía. Aquí sólo se han bajado los impuestos cuando ha llegado Ciudadanos. Señora Rodríguez, habrá que decirle a los andaluces de dónde se saca el aumento del salario mínimo interprofesional a los 900 euros. Tenemos que hablar de empleo de calidad, hay que apostar por autónomos y emprendedores". 19/11/2018 22:06

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Provocó la crisis el sector financiero, y es la mayoría social la que ha sufrido las consecuencias. Al señor Marín, ¿por qué se preocupan de quienes pagan el impuesto de sucesiones pero no de quienes cobran menos de 1.000 euros?". 19/11/2018 22:04

Julio Camacho Susana Díaz: "Contestando a Teresa Rodríguez, le digo que hemos dado oxígeno a las familias en cuanto hubo un cambio de ciclo económico reforzando los servicios públicos. El turismo no es un problema para nosotros, es una fortaleza. Hay dos elementos que van a ser fundamentales en esa Andalucía verde, digital y con futuro: el agua y la energía, porque tenemos 3.000 horas de sol al año y eso se tiene que traducir en abaratar el coste de la factura a las familias. Y que el AVE llegue a la provincia de Almería". 19/11/2018 22:03

Julio Camacho Susana Díaz: "Cuando hace referencia a la convergencia, mire cuántas comunidades autónomas han bajado de la media. Incluso recibiendo menos fondos de los que nos correspondían". 19/11/2018 22:02

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Moreno, a mí no me va a arrastrar al fango". 19/11/2018 22:01

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Hemos perdido muchas oportunidades. Y no podemos perder ni un minuto más. Eso sólo se puede hacer desde un cambio de gobierno y la garantía de cambio es el PP". 19/11/2018 22:01

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señor Marín, ¿dónde estuvo usted en el caso Mercasevilla, en el caso de los ERE, en el caso de la Faffe? ¿Quién, señor Marín? Usted no. Nosotros no hemos tenido nunca la oportunidad de gobernar en Andalucía. Usted ilusionó en 2015. Pensé que el día en que entrara una nueva fuerza política en Andalucía cambiaría las cosas. ¿Qué reformas ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted con la corrupción? Lo que le quiero decir es que haga lo que quiera, que yo quiero cambiar Andalucía". 19/11/2018 22:00

Julio Camacho Juan Marín: "Señor Bonilla, está usted obsesionado con Ciudadanos. Yo no vengo a decirle a los andaluces que vengo a bajarle los impuestos en la próxima legislatura, yo le digo que ya se lo hemos bajado. Y lo hemos hecho desde la oposición, no a cambio de prebendas. Le hemos bajado dos puntos el tramo autonómico del IRPF a las empresas y trabajadores andaluces. Hemos luchado contra la corrupción, para que Chaves y Griñán estén hoy ante la justicia. Si yo le doy este folio en blanco, señor Moreno, ¿sabe cómo me lo va a devolver? Así (escribe "nada"). Esto es lo que usted ha hecho. Bajada masiva, dice. Los andaluces están ya cansados de 40 años de lo mismo. Y ya ha llegado el momento de que se hagan las cosas de otra forma. No venga a darnos lecciones a los demás. Los empresarios andaluces, los autónomos, necesitan políticos que estén a la altura de los andaluces". 19/11/2018 21:58

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Hablamos de la dependencia de la hostelería y turismo, con kellys que están sufriendo una precariedad insostenible. Generamos rentas del turismo que se van fuera. Eso pasa con los touroperadores extranjeros que les cobran a los hosteleros. Sobre el taxi: la Junta tiene responsabilidad sobre la inspección del transporte. Nos hemos puesto a la vanguardia desde el Ayuntamiento de Barcelona en la regulación de la VTC. Hay que hacer una apuesta por diversificación. Estamos en condiciones para ir a un 2% de inversión en ciencias. Y un Plan de Empleo específico de 7.600 millones de euros, y un Plan de Transición Energética para generar empleo". 19/11/2018 21:54

Julio Camacho Susana Díaz: "Quiero hacer alusión a los taxistas que nos han recibido en la puerta. Tendríamos que instar al diálogo de los ayuntamientos. Pensaba, señor Marín, que se le había olvidado todo lo bueno que habíamos hecho. Cuando Andalucía ha tenido oxígeno, ha repartido oxígeno. Hay que tener en cuenta las inversiones públicas, se nos ha maltratado porque la financiación no ha sido la adecuada. A pesar de eso, vamos a hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo en I+D+i, y vamos a eliminar trabas burocráticas. Andalucía en condiciones de reducir nueve puntos el desempleo". 19/11/2018 21:51

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Dice el señor Marín que habla de su gobierno. Ciudadanos ha cogobernado con el PSOE, y ha hecho que disfrute de una mayoría absoluta Susana Díaz en el Gobierno de la Junta. Señora Díaz, tenemos más parados. ¿Cómo puede ser que una comunidad autónoma que representa el 18% del territorio sea capaz sólo de atraer el 1% de inversión extranjera? Evidentemente algo falla. Somos los españoles los que más impuestos pagamos, diga el señor Marín lo que diga. Tenemos una burocracia asfixiante, en la que un autónomo tiene que ir con un gestor del brazo. Bajada masiva de impuestos. Vamos a tener un silencio positivo, en 30 días podrá crearse un negocio. Cuando hablo de cambio, hablo de que Andalucía funcione. Si lo tenemos todo, ¿por qué tenemos el freno de mano puesto?". 19/11/2018 21:48

Julio Camacho Juan Marín: "No voy a prometer a los andaluces 600.000 puestos de trabajo, pero sí crear las condiciones para que nuestras empresas y autónomos puedan crear empleo. Nosotros sí hemos bajado los impuestos a nuestras empresas y trabajadores, como la ampliación de la tarifa plana. Andalucía hoy tiene el doble de parados que en 2009. Un tercio de los andaluces tiene un empleo en precario. Esto es una realidad. Uno de cada dos jóvenes andaluces hoy no tiene oportunidad de tener un empleo en Andalucía. Andalucía lo tiene todo, pero lo que le falta es un gobierno que mire por los intereses de los que crean empleo en nuestra comunidad autónoma". 19/11/2018 21:46

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "De esos 500.000 empleos, la mayoría se generan en condiciones de precariedad. Hay que ser solventes, rigurosos y no triunfalistas, porque las condiciones de quienes se incorporan al mercado laboral son dolorosas. La inversión extranjera que está llegando a Andalucía se está comiendo sectores productivos españoles. Esa apertura a fondos buitres extranjeros no tiene por qué traducirse en bienestar social. Nosotros estamos apostando porque la Junta emprenda y sea corresponsable, no como hasta ahora. Se puede comprometer ahora en un discurso -en referencia a Susana Díaz- pero hemos insistido sobre las kellys durante año y medio y siempre se nos ha dicho que no. Y subir los salarios. SMI. Subir el salario mínimo interprofesional". 19/11/2018 21:44

Julio Camacho Susana Díaz: "El reto es bajar el desempleo 9 puntos más. Como no sólo quiero crear empleo, que también, hay que combatir la precariedad en el ámbito privado e internamente en la administración. No voy a permitir que ninguna empresa contrate con la Junta de Andalucía si no da dignidad en el empleo. El combate de la precariedad va a ser una de las señas de identidad de mi gobierno". 19/11/2018 21:41

Julio Camacho Susana Díaz: "Andalucía, en este cambio de ciclo económico, ha crecido y ha creado medio millón de empleos. Eso se debe a la seguridad, confianza y estabilidad de la que hemos gozado. Ha habido una regulación laboral, como la reforma laboral, que ha permitido que ese empleo haya sido en demasiadas ocasiones un empleo precario". 19/11/2018 21:40

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Quédense con las siglas BMI. Bajada masiva de impuestos. Vamos a hacer una bajada de impuestos como no se ha hecho en España. Los vamos a bajar hasta dejarlos al mismo nivel que la Comunidad Autónoma de Madrid. Vamos a hacer a Andalucía competitiva, para que atraiga riqueza, inversión extranjera, y generar empleo". 19/11/2018 21:39

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Andalucía es un gran fórmula 1 que, sin embargo, tiene un drama que se vive en todos los rincones. No hay un hermano, un padre, un hijo, que no esté en el desempleo. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con la nefasta política que se ha llevado a cabo por parte del PSOE". 19/11/2018 21:38

Julio Camacho Tras un primer minuto de presentación, empieza el primer bloque del debate, titulado 'Empleo, economía y política fiscal'. Toma la palabra Juan Manuel Moreno. 19/11/2018 21:37

Julio Camacho Juan Marín: "Ciudadanos se presenta con la firme voluntad de propiciar ese cambio político que los andaluces llevan esperando 40 años. Los que hemos trabajado fuera de la política, sabemos lo difícil que es el día a día de cada uno de nuestros ciudadanos. Nuestro gran objetivo cuando ganemos las elecciones el próximo 2D será devolver Andalucía a los andaluces". 19/11/2018 21:36

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Entendemos que es necesaria la alternancia en Andalucía, pero el cambio a mejor. Profundizando en la solidaridad, en la protección del más débil, en el trabajo y en la honestidad. Nuestro proyecto junta rebeldía y responsabilidad. Intentaré explicar lo mejor que pueda la Andalucía que mejor llevamos en nuestros corazones y en nuestro programa". 19/11/2018 21:35

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Hay que decidir si optamos por seguir igual, que lo representa Susana Díaz y Juan Marín, y Teresa Rodríguez que ha dicho que va a evitar el cambio, o el PP, que es la opción real de cambio". 19/11/2018 21:34

Julio Camacho En su minuto de presentación, Susana Díaz explica que en el debate espera analizar de forma constructiva los retos a los que se enfrenta Andalucía. "No me conformo, quiero más Andalucía y mejor para todos. El PSOE se presenta a estas elecciones comprometido con esta tierra, con un proyecto solvente y sólido. Aspiro a una amplia mayoría para que nadie bloquee el avance de esta tierra", afirma. 19/11/2018 21:33

Julio Camacho Mabel Mata recuerda, en su introducción, que es la primera vez que Teresa Rodríguez y Juan Marín afrontan un debate electoral de estas características. 19/11/2018 21:31

Julio Camacho Comienza el debate en Canal Sur Televisión. En los atriles, por este orden, Juan Marín (Ciudadanos), Susana Díaz (PSOE), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Manuel Moreno (PP). 19/11/2018 21:30

Julio Camacho Si el candidato que cierra cada bloque consume su tiempo antes, dispondrá de 15 segundos para cerrar que se le sumarán a sus contrincantes en un sólo turno del siguiente bloque, según acordaron los partidos. Entre los bloques dos y tres habrá una pausa de 12 minutos. En ese tiempo se permitirá la visita a plató de dos asesores por cada partido. Tras los cuatro bloques, Mabel Mata dará la oportunidad a cada uno de los candidatos de dirigirse a la pantalla durante un minuto, empezando por el candidato del partido con menor representación parlamentaria. 19/11/2018 21:10

Julio Camacho Cada bloque tendrá una duración de 28 minutos, distribuidos en cuatro turnos de palabra de siete minutos, uno para cada candidato. El orden de palabra en cada uno de ellos cambia en cada bloque. En el primer bloque tomará primero la palabra Juan Manuel Moreno (PP), y le seguirán Susana Díaz (PSOE), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Marín (Ciudadanos), en ese orden. Susana Díaz (PSOE) será quien abrirá el segundo bloque, y tras ella intervendrán Juan Marín (Ciudadanos), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Manuel Moreno (PP). El tercer bloque comenzará con la intervención de Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía). Posteriormente tomarán la palabra Juan Manuel Moreno (PP), Juan Marín (Ciudadanos) y Susana Díaz (PSOE). Juan Marín (Ciudadanos) es el encargado de comenzar el cuarto bloque, y lo seguirán Juan Manuel Moreno (PP), y Susana Díaz (PSOE). Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) tomará la palabra en último lugar. 19/11/2018 21:09

Julio Camacho Tras una breve introducción de Mabel Mata, la periodista dará paso a cada uno de los candidatos, que tendrán un minuto para presentarse. Este turno se dará primero al candidato del partido con mayor representación parlamentaria (PSOE) y en último lugar al partido que tiene menor representación (Ciudadanos). 19/11/2018 21:08

Julio Camacho El debate tendrá una duración de 120 minutos. Habrá cronómetros a la vista de los candidatos para los tiempos, que estarán gestionados técnicamente por árbitros profesionales de baloncesto. Estará estructurado en cuatro bloques temáticos: 1. Empleo, economía y política fiscal. 2. Servicios públicos esenciales. Derechos básicos. 3. Transparencia. Confianza en la vida pública. 4. El reto territorial. Andalucía en el Estado de las autonomías. 19/11/2018 21:07

Julio Camacho El debate será moderado por la periodista Mabel Mata. Esta periodista de la radiotelevisión andaluza fue la que condujo también el debate electoral de 2015. Entonces asistieron Susana Díaz (PSOE), Juan Manuel Moreno (PP) y Antonio Maíllo (IU). 19/11/2018 21:07

Julio Camacho La última en acudir a las instalaciones de Canal Sur Televisión ha sido Susana Díaz, candidata del PSOE. 19/11/2018 21:05

Julio Camacho Tras la candidata de la confluencia de izquierdas, ha llegado el candidato del PP, Juan Manuel Moreno. 19/11/2018 21:04

Julio Camacho La segunda en comparecer en las instalaciones de la radiotelevisión andaluza ha sido Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía. 19/11/2018 21:03

Julio Camacho El primero en llegar a Canal Sur Televisión ha sido el candidato de Ciudadanos, Juan Marín. 19/11/2018 21:02

Julio Camacho Los candidatos de PSOE, PP, Adelante Andalucía y Ciudadanos a gobernar la Junta de Andalucía ya están en el plató de Canal Sur Televisión. Falta media hora para que comience el debate. 19/11/2018 21:01

Fernando Rodríguez Antonio Maíllo, Coordinador de IU Andalucía, ha compartido imágenes en la manifestación de taxistas andaluces, que se concentran antes del debate electoral. , Coordinador de IU Andalucía, ha compartido imágenes en la manifestación de taxistas andaluces, que se concentran antes del debate electoral. https://twitter.com/MailloAntonio/status/1064607149299548163?ref_src=twsrc%5Etfw 19/11/2018 20:53

Fernando Rodríguez Juan Marín (Ciudadanos) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) ya están en los estudios de Canal Sur para el debate electoral. Susana Díaz va de camino, según ha compartido en sus redes sociales. 19/11/2018 20:35

Fernando Rodríguez Andrea Levy ha estado este lunes en Jaén participando en un acto de campaña. Allí, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha apuntado que el 2-D servirá para dar "un doble no" al PSOE. La crónica del acto de César García -> ha estado este lunes en Jaén participando en un acto de campaña. Allí, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha apuntado que el 2-D servirá para dar "un doble no" al PSOE.-> http://cort.as/-CFZn 19/11/2018 20:19

Fernando Rodríguez Mabel Mata, la moderadora. Cuenta atrás para el primer debate electoral de las elecciones andaluzas. Así lo ve, la moderadora. https://twitter.com/CSurNoticias/status/1064591684749717504?ref_src=twsrc%5Etfw 19/11/2018 20:14

Susana Elguea Días después del CIS se ha hecho público un sondeo preelectoral de GAD3 para ABC que señala que el PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía, aunque descendería tanto en porcentaje de votos como en escaños, mientras que la suma del PP y de Cs estaría lejos de la mayoría absoluta necesaria para poder gobernaren esta comunidad. 19/11/2018 15:47

