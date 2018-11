De 'la mari' al profeta Isaías: así son los mítines de Adelante Andalucía

“Y luego llega Inés Arrimadas y dice: no, yo no voy a ir a la manifestación porque está politizada, porque es anticapitalista… Claro, Mari, ¿no va a ser anticapitalista?”. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha apoyado en el humor, la ironía y la socarronería para referirse a sus contrincantes políticos desde el inicio de la campaña electoral. Y en la imitación, como se muestra en esta referencia a Inés Arrimadas o en otras a Susana Díaz. A Juan Manuel Moreno Bonilla y a Juan Marín aún no los ha imitado.

Adelante Andalucía quiere erigirse como la alternativa al gobierno de Susana Díaz en la comunidad, tal y como ha repetido hasta la saciedad en lo que llevamos de campaña Teresa Rodríguez. Para ello, la confluencia de izquierdas se esfuerza en ofrecer mítines en los que mira de reojo a espacios más abiertos en los que poder seducir a algún votante dudoso entre el PSOE y Adelante Andalucía.

Los socialistas que no se reconocen en la forma de gobernar y actuar de Susana Díaz son uno de sus principales objetivos electorales. Así se explica que, en Benalmádena, Antonio Maíllo afirmara que “el socialismo está en Adelante Andalucía”, una frase que ha vuelto a repetir Teresa Rodríguez días después en Granada.

Los mítines de la confluencia de izquierdas tienen un arranque animado, informal y muy andaluz desde la música. El tema ‘Que trata de Andalucía’, del grupo cordobés Los Aslándticos, es la banda sonora de la entrada de la comitiva de candidatos al recinto donde se desarrolla el acto en cuestión.

La música está presente también en el final de los mítines con el ‘Verde, blanca y verde’ versionado por Patricia Lázaro y con la entonación del himno de Andalucía por los candidatos sobre el escenario. También se cuela la música, el andalucismo y la reivindicación en el escenario con referencias en el discurso a una figura muy entrañable para el imaginario andaluz: Carlos Cano.

Pilar González, de Primavera Andalucista, es la que suele referirse en la mayoría de los mítines al rescate de esa figura y siempre recuerda que el PSOE “vetó muchos años” a Carlos Cano aunque ahora también reivindique su imagen.

Sobre todo, los actos de Adelante Andalucía se centran en desgranar y exponer al público las distintas propuestas incluidas en el programa de la confluencia. En Huelva el primer día se habló más del campo y del empleo verde, de la apuesta por las renovables; en Cádiz todo lo centró el feminismo; en Sevilla el discurso versó sobre pensiones no contributivas y la regulación de las VTC; en Málaga del modelo turístico; en Jaén le tocó a la PAC, a la incorporación de la mujer rural y a una nueva Ley de Agricultura; en Almería pivotó la jornada sobre la lucha contra la corrupción; en Granada apareció un perfil más duro de Teresa Rodríguez con Susana Díaz y sensibilidad con la inmigración; y en el acto central de campaña en Sevilla hubo un poco de todo.

La confluencia de izquierdas aseguraba en la presentación de la campaña que no quería entrar en el fango político. No lo hizo de lleno al principio, pero poco a poco ha ido manchándose las botas de ese barro. De hecho, en las últimas cuatro salidas la candidata de Adelante Andalucía ha repasado el currículum de los números 1 del PSOE en cada provincia para demostrar lo que era “el susanismo”, que “es como una muñeca rusa, tú abres una y viene otra, y otra, y otra”.

Hay referencias para todos en la voz de Teresa Rodríguez, que tira de un recurso que utilizaba la chirigota ‘Los enteraos’ de Selu García Cossío en mitad de los pasodobles. Una imitación del contrincante para responder posteriormente.

Lo hizo con Inés Arrimadas en Cádiz, para atacar a Ciudadanos, que para ella es “la fuerza política del ni machismi, ni fenimismi, mi mi mi mi mi mi”. Y también lo ha hecho con Susana Díaz. “Y ahora dirá: no es que me van a bloquear, no, es que no tengo estabilidad…¿Sabéis lo que le pasa al PSOE andaluz? Que no le llega la camisa al cuello, que su preocupación fundamental en el gobierno de esta tierra es su propia supervivencia personal”, afirmó en Almería.

Las referencias se tornan un poco más serias cuando se refieren a la derecha. A Ciudadanos, al PP y a VOX, que tampoco se escapa. Del PP recordó Teresa Rodríguez en Huelva, entre risas, aquella escena en la que Juan Manuel Moreno le pedía a dos señoras que rezaran para que ganara el PP. Fue allí, en Huelva, el primer día de campaña, donde ya definió por primera vez a VOX.

“No es nada nuevo, son los fachas de toda la vida”, dijo, para posteriormente incidir en que los integrantes del partido de extrema derecha son “como los que le hacían la corte a los poderosos del colegio, a los más populares, esos pringados que le hacían la corte e iban en contra de los más débiles en el patio. Esos no son un riesgo, no son gente de las que tengamos que tener miedo: son unos cobardes, y hay que decirlo con todas las letras. No son patriotas. ¿Le habéis escuchado decir media palabra de cómo la banca nos ha robado los recursos básicos y la justicia en este país?”.

Esa reflexión ha sido compartida en varias ocasiones por la candidata de Adelante Andalucía en sus mítines de los primeros diez días de campaña, y también en el acto central que se celebró el pasado sábado en Fibes, donde en términos similares se pronunció José Chamizo, sacerdote y exdefensor del Pueblo Andaluz y que abrió el turno de intervenciones sobre el escenario.

“Hace falta haber perdido la sensibilidad y la vergüenza para decir que los inmigrantes son un problema. Son seres humanos que quieren vivir como todos, y a eso tienen derecho. Las migraciones son el último proceso revolucionario al que estamos asistiendo”, apuntó.

Y ante las más de 3.000 personas que llenaban la sala donde se desarrollaba el acto, una cita del profeta Isaías. “Son tratados como corderos llevados al matadero”, dijo Chamizo, que acto seguido justificó esa cita religiosa en el acto central de campaña de Adelante Andalucía. “He nombrado al profeta Isaías no para hacer una cuña publicitaria de mi empresa, sino para agradecer a tantos cristianos y cristianas que están hoy aquí, y que están trabajando día a día por cambiar esta sociedad”, apostilló.

Teresa Rodríguez, igualmente, apoya en el cine sus discursos. Concretamente en la película ‘Pan y Rosas’, de Ken Loach. Cuenta la historia de dos hermanas mexicanas que trabajan como limpiadoras, en condiciones de explotación, que toman conciencia de su precariedad y comienzan una lucha por sus derechos pese a que corren el riesgo de perder su empleo y de ser expulsadas del país.

Adelante Andalucía llega a los últimos cinco días de campaña electoral sonriendo con las encuestas bajo el brazo, pero consciente también de que esas encuestas pueden marcar un objetivo demasiado ambicioso que torne un buen resultado en una frustración innecesaria y dolorosa. En ese equilibrio pretende moverse: entre ‘la mari’, las propuestas, el pan y las rosas.