El debate político con más acento provincial

Los cabezas de lista de los cuatro partidos con representación en el Parlamento Andaluz han debatido ante los micrófonos de las emisoras de Multimedia Jiennense, las cámaras de Diez TV y para los lectores del diario Viva Jaén de la capital sobre diferentes asuntos de la política andaluza a apenas 6 días del encuentro con las urnas del domingo.

Ángeles Férriz, del Partido Socialista Obrero Español, Maribel Lozano, del Partido Popular, José Luis Cano, por Adelante Andalucía y Mónica Moreno, de Ciudadanos, han debatido sobre 4 ejes de la política andaluza.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Mónica Moreno (Cs).-

Mónica Moreno de C's, en un momento del debate / Radio Úbeda

La etapa con mayores casos de corrupción la estamos viviendo en Andalucía. Los EREs, con 300 imputados, entre ellos dos expresidentes de la Junta de Andalucía, con 855 millones de euros malversados y otros tantos extraviados en los cursos de formación, Con todo ese dinero se podrían haber construido hospitales o más centros educativos. Cs puso encima de la mesa una serie de medidas, y la primera fue obligar a que los dos expresidentes imputados abandonasen su acta y se sentarán en un tribunal ordinario de Justicia. Y otras propuestas como la eliminación de aforamientos, donde PSOE y PP votaron no porque no quieren eliminar los privilegios de la clase política; o la oficina contra el fraude y la corrupción política. En las últimas Elecciones estuvimos 80 días de bloqueo institucional y Cs entendió que Andalucía no espera e hizo un ejercicio de responsabilidad absoluta. Y es verdad que el PP no es el mejor ejemplo de coherencia al haber sido condenado por corrupción. Para que los ciudadanos recuperen la confianza en la Justicia tenemos que dejar a los jueces y que no sean los políticos los que elijan a los jueces. Cs siempre defenderá la independencia judicial.

José Luis Cano (Adelante Andalucía).-

Hemos tenido gobiernos en Madrid y en Andalucía que han sido manirrotos, donde los millones de euros se les caían por las manos e iban al bolsillo de una serie de aprovechados, y la política se ha convertido en un lodazal, desgraciadamente. Hace falta honradez y ser implacables y que a la política se venga a hacer servicio público. Mirar hacia el pasado sirve de poco, pero hay cosas pendientes como una reforma del Tribunal de Cuentas para que haya más inspecciones. Hace falta abrir una nueva época y Adelante Andalucía viene a traer eso, no sólo limpieza de corazón sino una acreditada trayectoria de limpieza en la gestión, de mirar por el dinero público. Lo importante es que 800 millones dedicados a los parados y 600 millones dedicados a crear empleo han desaparecido y no se han utilizado como es debido, y hay que conseguir que ese dinero retorne a la Junta para dedicarlo a lo que hace falta. En Jaén, por ejemplo, tendríamos un plan de empleo mucho más fuerte. En Jaén, el PSOE lleva años escondiendo a los señores Zarrías y Vallejo, y encima dicen que no se va a poder demostrar que se han llevado dinero. Desde Adelante Andalucía hemos propuesto una ley de cuentas clara, ya se ha acabado el tiempo de una Junta de Andalucía desacreditada.

Maribel Lozano PP y José Luis Cano AA, a punto de iniciar el debate / Radio Úbeda

Maribel Lozano (PP).-

Es evidente que hay una gran desafección de los ciudadanos hacia los políticos por los casos de corrupción. En los ERES están sentados en el banquillo más de 20 años de gobiernos socialistas. Esta situación tiene que cambiar, los andaluces no nos merecemos seguir así, y es fundamental romper con esa percepción que tienen los ciudadanos hacia los políticos. Por eso el PP propone medidas para que los andaluces conozcan donde va cada euro. Además, planteamos limitar los mandatos del presidente de la Junta a ocho años, para gobernar hay que tener ganas, ilusión, limpieza y no acomodarse a un sillón y considerar que todo vale. Es fundamental eliminar las estructuras o instituciones que son innecesarias. Nosotros nos comprometemos a eliminar el 25% de los altos cargos. Y, sobre todo, es fundamental una ley del buen gobierno y un estatuto del alto cargo, donde quede claro dónde va el dinero y se conozca con transparencia la gestión presupuestaria. Aquí hay una realidad y es que el único partido que está personado en las causas que hay abiertas es el PP. Que hable Cs de regeneración democrática nos sorprende, porque fueron quienes pusieron a Susana Díaz como presidenta. El único partido que no ha puesto medidas de regeneración democrática es el PSOE. ¿Por qué el PSOE se retiró de la acusación en el caso de los ERE?

Ángeles Férriz (PSOE).-

Ángeles Férriz, PSOE / Radio Úbeda

Es cierto que existe esa desafección hacia la política, y a algunos les ha interesado ese descrédito. Andalucía es la comunidad autónoma con más controles y más transparencia de toda España. Algunos pretenden utilizar algunos casos como arma arrojadiza. Cs, por ejemplo, no puede hablar de regeneración democrática cuando pretendía mantener en La Moncloa al PP, que ha sido el único partido condenado por corrupción. Y el PP tampoco puede dar lecciones de honestidad, lleva mucho tiempo intentando manchar la imagen de Susana Díaz y no lo han logrado. Y ninguno de los expresidentes se ha demostrado que se haya llevado ni un solo euro a su casa. Yo apelo a un poco de responsabilidad porque lo que no pueden es intentar de ganar en los juzgados lo que no han ganado en las urnas. Lo único que es una realidad es que el PP es el único partido condenado por corrupción. Ni Vallejo, ni Zarrías, ni Chaves, ni Griñán se han llevado un solo euro, y Susana Díaz lleva cinco años en el gobierno y no han sido capaces de sacarle una mancha, y es la única que ha puesto medidas para la Ley de Transparencia. Y si ustedes, el PP, dicen que hay que dejar gobernar a la lista más votada, espero que el 2-D se apliquen el cuento.

ECONOMÍA, EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS

Mónica Moreno (Cs).-

Uno de cada dos jóvenes de la provincia tiene que salir fuera para buscarse la vida, y uno de cada dos no puede volver porque esta tierra no le ofrece una oportunidad laboral. Cs va a prometer seguir estando al lado de aquellos que crean el empleo, que son los emprendedores, los autónomos y los empresarios, ellos son los que crean nueve de cada 10 puestos de trabajo, y eso a pesar de sufrir una de las presiones impositivas más altas, de estar ahogados en la burocracia. En la última legislatura, Cs ha logrado disminuir un 2% el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones o conseguir una tarifa plana de 12 a 24 meses en Andalucía, porque bajando impuestos y eliminando burocracia es como se crea empleo. Y en cuanto a las infraestructuras, el gasto en Andalucía supone el 2,5% y sólo se ha ejecutado el 50% en los últimos ejercicios. En ferrocarriles no tenemos mercancías y cada vez tenemos menos trenes que pasan por Jaén.

José Luis Cano (Adelante Andalucía).-

Está claro que los 37 años de gobierno del PSOE en la provincia de Jaén han sido un fracaso, los datos hablan por sí solos. Evidentemente, estamos mejor que hace 40 años, pero los datos del desempleo, la emigración y la precariedad muestran que la Junta de Andalucía no ha sido capaz de hacer su trabajo, como tampoco lo ha hecho la Diputación Provincial gobernada por el PSOE. Somos una provincia rica con un patrimonio natural que la Junta no ha sabido aprovechar. Nosotros decimos que hay que cambiar el modelo productivo en la provincia, y pedimos un plan de empleo especial para nuestra provincia que haga que podamos poner en marcha la biomasa, y también más investigación, fabricación de placas solares para poder bajar el recibo de la luz y hacer 60.000 contratos en 4 años ligados a las energías renovables, que son el futuro. Para la Junta de Andalucía, Jaén no ha sido una prioridad. Seguimos en el furgón de cola del desarrollo y las inversiones llegan con una tremenda lentitud. Desde Adelante Andalucía se va a tener como prioridad a la provincia de Jaén, con ambición, apuntando lejos. Necesitamos cambiar esa realidad, que la mayoría del aceite de oliva se envase aquí y que la maquinaria del campo se fabrique aquí. El PSOE y el PP han abandonado el ferrocarril en la provincia.

Maribel Lozano (PP).-

Jaén está ocho puntos por encima de la media nacional en tasa de paro, eso es un dato objetivo, mucho más en el paro femenino, y encima con uno de cada tres contratos de carácter temporal. Y el 10% de los hogares jienenses tienen a todos sus miembros en paro. Son más de 21.000 personas las que han tenido que marcharse de su provincia por falta de oportunidades que hagan que nuestros jóvenes se queden. Y Andalucía es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan, y sólo hemos sido capaces de captar el 1,9% de la inversión extranjera. El PP, con Juanma Moreno, promete la creación de 600.000 puestos de trabajo en Andalucía en una legislatura, bajando los impuestos, invirtiendo en infraestructuras y convirtiéndonos en un territorio atractivo para la inversión. Rajoy se fue creando 1.600 empleos al día. Zapatero se fue destruyendo 700 empleos diarios. La licitación en obra pública en Andalucía del Gobierno central ha sido superior a la de la Junta.

Ángeles Férriz (PSOE).-

Les voy a quitar la careta a PP y a CS: Si tenemos más paro que en otros lugares, sin los jóvenes se van, si los hogares no tienen ingresos, que alguien me explique por qué el Gobierno del PP no ha aprobado un plan de empleo para Andalucía, y el PP de Jaén no lo ha reclamado en Madrid. O que nos hayan machacado con la anterior PAC beneficiando a otras comunidades. Ustedes no tienen legitimidad para hablar de empleo. Es verdad que hemos tenido una situación muy grave, pero no tenemos el estado catastrófico de hace unos años porque la Junta ha puesto todos los recursos que tenía en su mano y ha puesto planes de empleo para todos los ayuntamientos. El Gobierno andaluz se ha dejado la piel. Y en infraestructuras han aislado a esta provincia. Tienen que callar con la A-32. Han machacado a esta tierra porque ustedes siempre han pensado que cuanto peor le fuera a Andalucía mejor les iría a ustedes en las elecciones.

POLÍTICAS DE BIENESTAR:

Mónica Moreno (Cs).-

En muchos pequeños municipios existen médicos de familia que tienen que hacer labores de pediatra con contratos precarios. No hay suficientes profesionales de pediatría en Andalucía. Y eso a pesar de que la comunidad autónoma ha tenido en 2018 su mayor presupuesto en sanidad. Se está haciendo una mala gestión sanitaria. Cs quiere cuidar a los profesionales sanitarios, que son el principal activo y que cobran mucho menos que en otras comunidades. En educación tenemos uno de los mayores índices de abandono escolar temprano. Vamos a trabajar por un plan de choque para tener una educación moderna y de calidad.

José Luis Cano (Adelante Andalucía).-

Desde Adelante Andalucía llevamos la propuesta de garantizar un mínimo del 7% del PIB para sanidad, de un 5% para educación y de un 2% para asuntos sociales. Significa un incremento de 1.800 millones de euros en sanidad, de 1.200 millones educación y 700 millones en asuntos sociales. Los servicios públicos están en condiciones precarias porque el Gobierno de Susana Díaz ha sido campeón en recortes, privatizando el 061, el 112, Salud Responde, cerrando cocinas en hospitales como en El Neveral. Y faltan pediatras y poder hacer el PEC-TAC aquí. Para nosotros, el objetivo es cuidar a quienes nos cuidan, nos protegen y nos educan. Son los héroes de esta crisis a quien los recortes los han puesto en situación precaria. Tenemos que dejar de ser la comunidad con menor inversión en educación por habitante. Y el PP tampoco tiene crédito para hablar porque ha utilizado las privatizaciones para enriquecer a determinadas personas.

Maribel Lozano (PP).-

El sistema sanitario andaluz hace aguas. Para el PP es fundamental la equiparación salarial de los profesionales sanitarios, que no cobren menos que en otras comunidades. También nos comprometemos a reducir las listas de espera, intervenciones quirúrgicas en menos de 60 días, consultas externas en 15 días y pruebas diagnósticas en 10 días. También es necesario finalizar las infraestructuras pendientes, como los Chare de La Carolina o Cazorla, aumentar los equipos de urgencias, más matronas y pediatras. Sin olvidar tampoco las necesidades en educación. La FP adaptada a los sectores productivos de la provincia va a ser fundamental para el PP. Y en materia de dependencia es fundamental la resolución de los expedientes en un máximo de tres meses. El PP se compromete a eliminar la subasta de medicamentos para que los andaluces tengamos derecho a los mismos productos. Y creemos fundamental un plan de infraestructuras sanitarias en el medio rural, que las plazas para residencia y centros de día se incrementen.

Ángeles Férriz (PSOE).-

Por supuesto que hay cosas que mejorar en el ámbito del bienestar social porque la crisis ha hecho mella. Pero lo que es verdad es que el Gobierno de Susana Díaz ha blindado todas las líneas rojas del estado del bienestar, la dependencia, la educación y la sanidad. Y todo ello a pesar de la falta de apoyo del Gobierno de España. Se han puesto en marcha medidas como el no pagar medicamentos para el primer año de los nacidos, la atención bucodental gratuita, el diagnóstico de 15 patologías en la prueba del talón, los libros gratuitos de texto, las aulas matinales, las bonificaciones de las matrículas universitarias, etc. Todo ello se mantiene gracias al PSOE, pues en otras comunidades gobernadas por el PP se han cargado esos derechos. Y en la dependencia todo el dinero lo ha puesto Andalucía a pulmón. En Educación hemos propuesto generar 12.000 plazas más de profesores, pese a que haya menos niños cada año. Y vamos a seguir apostando por la sanidad y la educación a pesar de la campaña brutal de desprestigio que llevan a cabo muchos partidos. Me siento muy orgullosa de nuestra sanidad.

CONCLUSIONES:

Mónica Moreno (Cs).-

Estamos a muy pocos días de terminar con la desilusión y con la desconfianza en Andalucía. Y de terminar con la falta de oportunidades que hace que los jóvenes tengan que salir de la provincia. De terminar con casi 40 años de promesas incumplidas. A partir del 2-D volveremos a recobrar la ilusión por trabajar por estas oportunidades de la mano de los empresarios y emprendedores, de tener una educación y sanidad modernas. Y todo ello desde Cs, el partido que más se parece al pueblo de Jaén, un pueblo honrado, que se deja la piel día a día para salir adelante.

José Luis Cano (Adelante Andalucía).-

Cs y el PP no son alternativa. Nuestra provincia necesita ser una prioridad y que se incrementen las inversiones, porque no basta con un gobierno que apueste por mantener abiertos los chiringuitos y que no es capaz de apuntar lejos e invertir lo suficiente. Por eso nos dirigimos al corazón de la buena gente socialista para decirle que hace falta que les den un tirón de orejas y que nos den el voto a Adelante Andalucía.

Maribel Lozano (PP).-

El 2-D tenemos una oportunidad única de empezar a cambiar las cosas, de que haya un gobierno que se preocupe de generar empleo, con una sanidad y educación de calidad, una igualdad real de oportunidades para los jienenses. Y el único partido que garantiza eso es el PP, porque los otros ya han estado en gobierno de la Junta.

Ángeles Férriz (PSOE).-

Andalucía no se puede parar y hay tres partidos dispuestos a bloquearla. Nosotros no queremos que Andalucía sea el escenario de insultos y de ofensas, ni el escenario donde las derechas se peleen o de líderes nacionales que vienen aquí a utilizar a Andalucía. La única estrategia que queremos es más Andalucía. Hemos hecho los deberes, pero necesitamos seguir contando con el apoyo mayoritario de los andaluces para seguir avanzando. De la crisis se puede salir de otra manera, que es mirando a la gente y no a costa de la gente.