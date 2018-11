Denunciado en Cazorla el exconcejal de IULVCA, José Martos por un presunto delito en materia de propaganda electoral

El exconcejal de IULVCA de Cazorla, José Antonio Martos Iruela ha declarado esta mañana, junto al responsable de organización de IULVCA y representante provincial ante la Junta Electoral, Joaquín López Rojas en el juzgado número 1 de Cazorla, encargado provincial de la junta electoral de zona. Diligencias abiertas por la Guardia Civil del puesto de Quesada le requirieron el sábado 24 de noviembre, por haber sido denunciado por un presunto delito al artículo 144, L.O., del régimen electoral general (delitos en materia de propaganda electoral).

Tras ser informado de los hechos, presuntamente por colocar pancartas publicitarias de Adelante Andalucía en lugares no autorizados y no retirarlas en tiempo y forma, fue citado para un juicio rápido este lunes.

El histórico militante del PCE e IU y exconcejal de IULVCA, José Martos Iruela ha acudido a los juzgados de Cazorla, junto al abogado de oficio y el responsable provincial de la organización Joaquín López Rojas a lo que iba a ser un juicio rápido, que finalmente no ha llegado a celebrarse. En su lugar tanto la Jueza como la secretaria judicial, de la Junta Electoral de zona han interrogado a ambos sobre unas pancartas colocadas en lugares no autorizados de Cazorla.

José Martos que ha sido desde 1977 representante ante la junta electoral de zona, coordinador de la formación política y más de dos décadas concejal en el ayuntamiento de Cazorla. No ostenta en la actualidad cargo alguno al frente del partido, si se reconoce colaborador con Adelante Andalucía. “a pesar de que no tengo ningún tipo de representación institucional ni orgánica en partido político se me ha señalado como responsable y se me ha denunciado por un supuesto delito electoral de colocar pancartas en un lugar no autorizado”. Añadiendo además que “mis condiciones físicas actuales no me permiten poder colocar pancarta alguna”.

Francisco Amores y Joaquin López en la puerta de los juzgados de Cazorla / DIEZ TV

Las pancartas tanto de Adelante Andalucía, Ciudadanos y el PSOE, fueron retiradas el viernes tras el requerimiento de la Junta Electoral de Zona.

Aun así, Martos Iruela relata su sorpresa cuando el sábado y según sus palabras “había un gran despliegue de la Guardia Civil esperándome en la Plaza de Santa María, me llaman por teléfono y me piden que me presente en el cuartel donde me indicaron que el lunes 26 debía presentarme a un juicio rápido”.

Martos Iruela que por un lado dice desconocer quien ha podido denunciarle, señala por otro lado al PSOE, “un proyecto ilusionante formado por la coalición de cuatro formaciones como Adelante Andalucía pone nervioso al PSOE porque saben que no sacaran mayoría absoluta y crean problemas como estos”.

Por su parte el responsable de organización provincial de IU, Joaquín López Rojas, que también ha acudido al juzgado, acompañado por el actual concejal de IU, Francisco Amores. Considera que “se ha exagerado todo mucho porque es algo que ocurre a menudo en muchas localidades”, donde se da un plazo para retirar propaganda electoral en la que se ha cometido un error al colocarla indebidamente. “Lo que pasa es que la jueza nos dio dos horas para retirarla y hasta que ves el correo electrónico y alguien puede ir a retirarla se puede ir el plazo”. Se muestra sorprendido por considerar que llamar a declarar a José A. Martos “has sido algo aleatorio tal vez por la costumbre y sus largos años de militancia y fuer a la Guardia Civil a su casa con este despliegue ha sido algo absolutamente absurdo y fuera de lugar”.

Igualmente ha querido dejar claro que Martos no tiene responsabilidad alguna sobre los hechos “en todo caso nosotros como organización somos los que hubiésemos cometido el error”, asegurando que si les ponen algún tipo de multa la asumirán sin problemas.