Mónica Moreno se reencuentra con su pasado torafeño

La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Parlamento andaluz por Jaén, Mónica Moreno, ha realizado un alto en la campaña electoral para reencontrarse con su pasado en la comarca de Las Villas, visitando las laberínticas calles de Iznatoraf, el pueblo de sus abuelos.

La candidata ha paseado por diversas calles y plazas en una tarde otoñal y fría de este lunes 26 de octubre, a una semana de la cita con las urnas. Ha estado acompañada de Enrique Moreno, el segundo de su candidatura. En "torafe" ha recordado el pueblo donde vivió su familia. "Siempre que puedo me gusta volver a Iznatoraf, el pueblo del que tuvo que marcharse hace ya muchos años mi abuela en búsqueda de mejores oportunidades. Estoy orgullosa de mi sangre torafeña", ha dicho desde la plaza del "Convento", rincón que guarda mucha historia sobre el pasado de esta villa, catalogado el casco histórico por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico.

La candidata en la Presa de Siles con los coordinadores de las agrupaciones locales de Santiago-Pontones y Arroyo del Ojanco, José Miguel Llopis y María Porcel, respectivamente / RADIO VILLACARRILLO

La representante política llegaba a esta población de la comarca de Las Villas tras una jornada por la Sierra de Segura donde ha visitado la presa de Siles. Se ha reunido con la Plataforma por el riego de la Presa de Siles, "otra obra a medio hacer que no encuentra voluntad política ni en el PP ni en el PSOE para terminarla y hacerla útil". Recuerda que "la presa se inauguró en 2016 tras años de espera y lucha y con el objetivo de regar 12.000 hectáreas de olivar y apoyar el abastecimiento de agua potable a la comarca. A día de hoy no ha servido para nada. Se ha limitado a 3.500 hectáreas de olivar y los viejos partidos no se ponen de acuerdo en realizar las conducciones para poder utilizar esa agua".

En las instalaciones de la cooperativa Agrosegura / RADIO VILLACARRILLO

Luego ha estado en La Puerta de Segura, donde se ha interesado por problemas que afectan a la comarca como es el caso de la despoblación, derivada sobre todo de la falta de oportunidades laborales, indicando que existe un "déficit de infraestructuras". Además ha destacado que "la problemática que vemos en toda la provincia, lo observamos en estas dos comarcas con más intensidad. Por eso, requiere por parte de los políticos una especial atención", ha visitado la cooperativa Campo Agrosegura junto con los coordinadores de las agrupaciones locales de Santiago-Pontones y Arroyo del Ojanco, José Miguel Llopis y María Porcel, respectivamente.

