De merda fins al coll

Una depuradora sense llicència ambiental... El món al revés. La principal depuradora de València i la seua àrea metropolitana, la de Pinedo. La depuradora que alguns feren servir per a "depurar" diners i omplir-se les butxaques fou ampliada de forma irregular sense atendre el mal que aquella obra causà als veïns. No és de hui la sentència. Hui és quan eixa sentència deu complir-se, és a dir, hui hauria de tancar la depuradora que tracta l'aigua bruta de més d'un milió de persones. Com hem pogut arribar fins ací sense que les administracions puguen compensar una vintena de famílies per tal de no deixar sense depuradora a un milió diu molt de les nostres administracions.