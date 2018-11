Puig aplaude el acuerdo con el Reino Unido porque da estabilidad

El president Puig valora positivamente el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea que este domingo ratificaron los 27 países, y afirma que se acaba en parte con la incertidumbre y la inseguridad que se ha padecido desde que los británicos aprobaron el Brexit.

Según Puig este acuerdo garantiza los derechos de los valencianos residentes en la Gran Bretaña, los turistas y las relaciones comerciales y espera que este acuerdo ,aunque aún ha de ser ratificado por el parlamento británico, sirva para que se recuperen las exportaciones y el turismo. Según el President las exportaciones han bajado un 8,7% y el turismo británico ha bajado el 1,4% desde que se aprobó el referéndum.

El presidente Ximo Puig se ha reunido este lunes con los agentes sociales, para hacer un primer análisis del acuerdo de retirada y la declaración política del Bréxit y sus implicaciones para la Comunitat Valenciana. Un encuentro al que han asistido los secretario generales de UGT y Comisiones Obreras, Ismael Sáez y Arturo León, el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, Vicente Folgado, vicepresidente de la Cámara de Comercio, además de Joan Calabuig, delegado del Consell en Bruselas y la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, que ha elaborado un informe basado en cinco puntos.

En ese informe se indica que el Acuerdo de Retirada establece los términos para que la " marcha" del Reino Unido, se realice de una manera ordenada, y ha evitado un Brexit duro y el efecto contagio. Sin embargo afirma que la relación futura no forma parte del acuerdo sin que comenzara cuando acabe el período transitorio, inicialmente previsto para el 1 de enero de 2021.

Así las cosas Puig opina que hay que trabajar para estar preparados cuando llegue ese momento y ha instado al Gobierno de España a convocar a la Comisión de Asuntos Europeos, donde están representadas todas las autonomías para que cada una haga sus aportaciones, y conformar la postura de España para esa fecha.

No todas las autonomías tienen los mismos intereses con el Reino Unido y no se van a ver perjudicadas por igual , en palabras del President que reitera que nuestra relación económica es muy importante y hay que trabajar en el próximo acuerdo de asociación. El president indica que le preocupa que no se garantice en el futuro la libertad de movimiento de las personas.

Puig tiene previsto reunirse el próximo tres de diciembre con el embajador del Reino unido en España en Valencia, mientras que el diez viajará a Londres a reunirse con el embajador español.además el 8 de febrero en Alicante se celebrará una jornada sobre el Brexit con la participación de todos los sectores implicados.