Ayuntamiento de Valencia y Generalitat, en contra del cierre de la depuradora de Pinedo

Generalitat y ayuntamiento de Valencia consideran inejecutable la sentencia que obliga a paralizar la fase tres de la depuradora de Pinedo. Fran Quesada, Secretario Autonómico de Medio Ambiente asegura que para él, la sentencia no es ejecutable porque entre otros, tendría consecuencias nefastas para el medio ambiente ya que afectaría a parajes como l'Albufera o la playa de Pinedo. Además, recuerda que en febrero ya enviaron un documento al ayuntamiento explicando por qué es conflictivo su cierre. Así, con respecto a un posible acuerdo con los vecinos, Quesada afirma que esta tarde tiene una reunión con los afectados y que se va a trasladar, entre otros, el plan especial de Pinedo, que espera que se pueda ejecutar a finales de verano. Este plan está presupuestado en 25 millones de euros de los que 10, entre otros, irán a reducir el ruido o los olores que provoca la planta, en definitiva algunas de las reivindicaciones de los vecinos.

Quesada recalca que si finalmente se ejecuta la sentencia, se verterían al mar unos 200.000 metros cúbicos de agua sin depurar al mar al día por lo que no es razonable su cierre.

Vicent Sarrià concejal del ciclo integral del agua se posiciona en contra del cierre de la planta, recuerda que su clausura llevaría a que los residuos de más de 1.200.000 valencianos se tiraran al mar sin depurar y asegura que se opondrán a su cierre y así se lo van a hacer saber al juez.

Mientras tanto, los vecinos denunciantes que este mediodía han solicitado formalmente la ejecución de la sentencia explican que no están contra el medio ambiente ni pretenden generar un problema pero que la administración, desde que se conoció la sentencia hace dos años, no ha hecho nada para compensarles. No se trata solo de dinero, afirma en nombre de los vecinos Jaume Chornet, se trata de compensar cuarenta años de molestias, malos olores y la perdida del valor de sus propiedades. De hecho, en Alquerías de huerta a las casas se venden a 20.000 euros cuando a apenas un kilómetro de allí se venden por 500.000.