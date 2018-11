Sin margen de error

Los periodistas tendemos a calificar como ‘final’ varios partidos a lo largo de una temporada. De hecho, a veces exageramos colocando esa denominación en partidos que no lo merecen. Pero yo creo que en esta ocasión sí que lo podemos decir que el Valencia va a jugar una final en Turín porque del resultado de este encuentro, mirando también de reojo al otro partido del grupo, dependen la mayor parte de sus opciones de seguir adelante en la Champions League.

El grupo está de la siguiente manera: líder es la Juve con nueve puntos. Sólo le falta un punto para lograr la clasificación matemática para los octavos de final. Segundo está el Manchester United con siete puntos y en esta quinta jornada de la primera fase recibe en Old Trafford al Young Boys. Tercero es el Valencia con cinco puntos (qué mal vino la victoria del United en Turín en la última jornada), y últimos son los suizos con sólo un punto.

Vamos con las cábalas. El Valencia se la juega en Turín. Si gana seguirá dependiendo de sí mismo en la última jornada contra el Manchester United, en la que, salvo que los ingleses pierdan contra los suizos, necesitaría también ganar para seguir adelante en la Champions. Es decir, la primera combinación es muy sencilla; sin depender de otros, si el Valencia gana los dos partidos estará en el bombo de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los problemas empiezan si el Valencia no gana en Turín. Ahí ya tendríamos que estar pendientes de lo que suceda en Old Trafford. Porque si el Valencia no le gana a la Juve y el Manchester United sí le gana al Young Boys, se acabó la historia. El último partido contra los ingleses no valdrá para nada y nos tendremos que conformar con seguir jugando en Europa, aunque ya no en la Champions sino en la Europa League.

Y la tercera posibilidad es que el Manchester United no le gane al Young Boys, ojalá. En ese caso, si el Valencia gana en Turín directamente le adelantaría, con lo que valdría el empate en Mestalla contra los ingleses en la última jornada. Y si no se consigue la victoria contra la Juve, aunque el Manchester tropiece en su estadio contra los suizos, daría igual perder que empatar en Turín porque habría que ganar obligatoriamente en la última jornada para seguir vivos en la Champions.

En resumen, no hay ninguna combinación de resultados en esta quinta jornada que clasifique ya al Valencia, pero una victoria en Turín lo dejaría todo pendiente de la última jornada. Y por contra, sí que hay una combinación que al Valencia le dejaría ya fuera de la Champions y es si pierde en Turín y el United gana el Old Trafford. Lamentablemente es la combinación que peor se paga en las apuestas, pero esto es fútbol y en el fútbol nunca hay que dar nada por supuesto.

Lo de seguir en Europa, aunque sea en la Europa League, ya está prácticamente garantizado. Para perder la tercera posición y quedar último de grupo sólo hay una posibilidad muy evidente. Que el Valencia sólo sume un punto en los dos partidos y que el Young Boys gane los dos suyos contra el Manchester United hoy y contra la Juve en la última jornada. Vamos, que ni en sus mejores sueños, así que la Europa League el Valencia la tiene virtualmente asegurada.

Decíamos antes de empezar esta edición de la Champions que era la primera vez que el Valencia y la Juve se iban a enfrentar en toda la historia. No habían jugado entre ellos ni en partido oficial ni tan siquiera en un amistoso. Así que el primero fue el de la primera jornada en Mestalla con ese 0-2 para la Juve con dos penaltis transformados por Pjanic y el de ahora es el segundo. Eso es de perogrullo. Pero es que va más allá. Es la primera vez que el Valencia va a jugar en Turín porque sí que se enfrentó una vez contra el otro equipo de la ciudad, contra el Torino, pero fue en un amistoso disputado en Mestalla. Así que hoy el Valencia se estrena en una de las ciudades más grandes de Italia.

Marcelino ha desplazado a Turín a 21 futbolistas, a todos los que tiene disponibles. Solo se han quedado sin viajar los dos jugadores más frágiles sin duda de toda la plantilla. Por una lado Denis Cheryshev, que no termina de recuperarse de la lesión en el soleo que viene arrastrando desde hace ya más de un mes. Y por otro lado Ezequiel Garay, que sufrió un golpe en el muslo en el entrenamiento del pasado viernes, lo que popularmente se conoce como 'bocadillo' y éste le ha producido un hematoma que ya le impidió jugar el sábado contra el Rayo Vallecano y también ahora frente a la Juve.

La Juve va muy bien. Como siempre. Más allá de la inesperada derrota en la última jornada de Champions cuando tenía encarrilado su partido ante el United y se dejó remontar para terminar perdiendo por 1-2, en la Serie A va de paseo como habitualmente. Ha jugado trece partidos de los que ha ganado doce y ha empatado uno. Le saca ya ocho puntos de ventaja al segundo que es el Nápoles. Así que juntando las dos competiciones, porque de Copa Italia aún no ha jugado ninguno, lleva quince victorias, un empate contra el Genoa y una derrota, ésa contra el Manchester United. Asusta de verdad.

Además, en el último partido contra el SPAL, Massimiliano Allegri no puso en el once a varios jugadores importantes como Matuidi, Dybala, Cancelo, Chiellini o el portero Szczesny, con lo que medio equipo va a entrar de refresco en el partido ante el Valencia. Y es que la Juve va a buscar, no sólo el punto que le hace falta para obtener la clasificación matemática, sino también una victoria que además le asegure también el pasar a octavos de final como primero de grupo sin necesidad de esperar al último partido de esta fase de grupos.