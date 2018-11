Las claves de mi alimentación

Estamos ya en la semana de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Restan unos días para la gran cita. Cuento los días, las horas y los minutos para ese pistoletazo de salida que se efectuará a las 8:30 de la mañana del próximo domingo 2 de diciembre.

Lo primero que tengo que decir es que me encuentro mucho mejor de mis molestias en la rodilla izquierda. Ahí sigue el maldito ganglión pero todo está bajo control y he podido entrenar en los últimos días.

Ahora ya prácticamente he dejado de correr hasta que llegue la carrera. Y además me coincide este inicio de semana con un viaje de trabajo a Turín. Hasta Italia nos hemos venido a cubrir el Juventus-Valencia de Champions League. Pese al viaje lo que no he querido dejar de hacer es seguir mi dieta, que os explico en este quinto capítulo de ‘En Modo Maratón’.

Arrancamos el día con la primera de las cinco comidas que suelo hacer cada día. Para muchos es la comida más importante y clave: el desayuno. Para mí consiste en una taza de café con leche, con una cucharadita de miel para darle más sabor; una tostada y media de pan de molde de centeno y semillas; con loncha y media de pechuga de pavo, acompañadas de unas gotas de aceite de oliva; y una pieza de fruta (en este tiempo, mi preferida es la mandarina).

La segunda comida es el almuerzo, que tiene lugar en torno a las 12:30 del mediodía. Normalmente me como un yogur natural y en ocasiones lo sustituyo por una pieza de fruta. Y de vez en cuando lo acompaño con un cortado (el café es uno de mis vicios).

Llega el momento de la comida. Y, como os muestro en el vídeo, tengo que correr por la tarde y me preparo un plato de espaguetis hervidos (130 gramos), sin ninguna salsa, con unas gotas de aceite de oliva y con unas lonchas de pechuga de pavo y lomo embuchado para añadirle proteínas a los hidratos de la pasta.

Por la tarde, meriendo un plátano y en ocasiones lo acompaño de una barrita energética con proteínas. Como es el caso del vídeo, que me coge en plena tarde de trabajo en Mestalla.

Y la última comida del día siempre es especial: la cena. Vengo de un día de entrenamiento vespertino y os muestro cómo me preparo para cenar pechuga de pavo (suelo alternarla con pechuga de pollo) y verduras (en este caso, calabacín y pimientos de Padrón). Todo asado. Hay otras noches que tomo pescado e incluso pizza. Esto que puede llamar la atención es para noches muy señaladas: las vísperas de carreras o de entrenamientos largos, que equivalen a una media maratón o más. Tened claro que en la noche del día 1, me comeré una pizza. No lo dudéis. Mientras, pechuga, verduras y pescado.

Y esta es mi dieta. Cada corredor tiene una y conviene que sea preparada por un dietista profesional que se adapte a tus características y necesidades. Así me he preparado yo y esta es mi gasolina para estar preparado el día 2. La Maratón Valencia Trinidad Alfonso está muy cerca.