"Cuando le riño me dice, no me riñas que yo salvé la vida a mamá"

Este lunes 26 de noviembre está siendo un día muy especial para Luca, de tan sólo 4 años, de León y que ha recibido la Medalla de oro al Mérito del Gobierno Central por llamar al 112 y salvarle la vida a su madre, que padece una enfermedad crónica y que hace unos meses se cayó al suelo y quedó inconsciente. El niño al verla llamó al 112 y esto le salvó la vida a su madre.

Su padre, Víctor, cuenta muy orgulloso cómo han vivido la actuación de su hijo de tan sólo 4 años, lo importante que es enseñarles a los niños a utilizar los servicios de emergencias y reconoce que su hijo aunque no es consciente del todo de la importancia de lo que hizo, cuando le riñe, ahora le responde "no me riñas que yo salvé la vida a mamá.".