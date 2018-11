Espectadores de 40 países siguieron la retransmisión del encendido navideño

Y a las nueve en punto de la noche del sábado se hizo la luz.

(Ambiente)

Y Vigo estrenó su alumbrado navideño, el más ambicioso de siempre, gracias a la que la lluvia respectó el evento y a las miles de personas que se acercaron a la porta do sol para ver el espectáculo del encendido. Por cierto que también tuvo seguimiento internacional, a través de nuestra realización emitida en vivo y en directo por streaming, quizá por ello el alcalde quiso también saludar en inglés

CORTE

Hubo espectadores hasta en 40 países diferentes tan dispares como Nicaragua, La India, Barein, Argelia o Ucrania, por ejemplo. Obviamente fue en España donde más nos siguieron con más de 19.000 espectadores. Fuera de nuestras fronteras donde más nos siguieron fue en el Reino unido con 34 visualizaciones y Portugal con 29. No sabemos si nos vio o no el alcalde de Nueva York y la alcaldesa de París, pero en Estados unidos se conectaron quince personas y desde Francia, 12. Por cierto que Caballero no descarta aún la llamada de su colega de la gran Manzana. En Japón nos vio, 1 persona, así que quien sabe si aquí sí, nos vió el alcalde de la prefatura de Tokio...o Iniesta...En definitiva seguimiento en los cinco continentes. Por cierto que el alcalde asegura que la inversión 800.000 euros ya está amortizada. Por delante ahora todas las navidades para disfrutar del espéctaculo de las luces en Vigo, que no sabemos si se verán o no desde el espacio pero seguro que a más de uno ha dejado deslumbrado.