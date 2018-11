Luis Rioja: "No tenemos techo, pero vamos día a día"

Un extremo con la pies en el suelo y la cabeza muy bien amueblada. El sevillano Luis Rioja fue protagonista este lunes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del primer entrenamiento de la semana en el campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El futbolista rojiblanco es una tipo sincero que habla con el corazón.

"Hay que tener las orejas tiesas con cualquier rival de la categoría en Segunda División, aunque es verdad que el Extremadura ha cambiado la dinámica con el nuevo entrenador; recuerdo que nosotros en el Estadio de los Juegos Mediterráneos somos my fuertes como lo venimos demostrando desde que comenzó la Liga y entiendo que el Extremadura debe tener las orejas tiesas en el partido del próximo sábado", fue la primera reflexión que hizo el jugador del Almería en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Luis Rioja entiende que hay que valorar el punto sumado en Tarragona ante el Nástic: "Hay que ser positivos con el punto que se sumó porque ganar fuera de casa en Segunda División es muy complicado como se viene comprobando jornada tras jornada, aunque sí es verdad que se nos quedó un sabor agridulce después de empatar el partido en el campo del Nástic", afirma el extremo rojiblanco.

"Estoy mejorando día a día y hay ciertos aspectos que debo mejorar; espero seguir mejorando y en cuanto al equipo le soy una muy buena nota porque estamos haciendo un trabajo espectacular. Al equipo no se puede reprochar nada", añade el jugador del Almería de Fran. Tiene ganas de hacer goles: "Tengo que afinar la puntería, mejorar ese aspecto porque soy egoísta, ya que no me conformo con lo que tengo".

El jugador sevillano recuerda que "vine al Almería para dar lo máximo para intentar ayudar al equipo en todo momento. No me conformo con lo que he hecho y quiero más, sobre todo ir mejorand para aportar más cosas positivas al equipo".

El jugador ha apuntado, además, que "me encuentro físicamente a día de hoy muy bien y con muchas ganas de ayudar. Este equipo no tiene freno de mano con una plantilla con grandes futbolistas. Vamos todos a una para ayudar al Almería. No tenemos techo, pero vamos día a día. Este Almería está capacitado para todo, per vivimos el presente, ya tendremos tiempo de hacer las cuentas".