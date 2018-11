El 25 de Noviembre se conmemoró el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”. Después de llevar años poniendo de relieve esta lacra, vemos como aún no han dado los resultados esperados las medidas adoptadas, y la cifra de muertes no disminuye. Detrás de cada nombre hay una historia, una vida, unas ilusiones truncadas por su pareja o ex pareja.

Se promulgan leyes, se desarrollan actuaciones de protección de las mujeres en situación de riesgo, y también, se consideran víctimas a los hijos. Hay mayor conciencian ciudadana y especialización en la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, juzgados específicos “aunque haya sentencias que nos dejan perplejos”.

¿Que falla?, ¿que hacemos mal como sociedad y como personas para que sea tan elevado el número de asesinatos?; la Educación, la Familia, las Leyes, la Sociedad en su conjunto ¿Que falla?, Quizás, un mucho de cada.

Todas y todos podemos poner de nuestra parte para que esta epidemia de asesinatos vaya desapareciendo. La muerte de 44 mujeres en lo que llevamos de año, que si las unimos a las 972 que han sido asesinadas desde el 2003, que es cuando se empieza a contabilizar oficialmente los crímenes machistas en España a manos de sus compañeros sentimentales o ex parejas, superan ya la 1000 mujeres asesinadas. Esto no nos puede dejar indiferentes.

Hay un número a disposición de las mujeres que sufren violencia machista el 016, ¡ojalá nadie tuviera que utilizarlo jamás!, ¡pero si sufres violencia llama, no deja rastro!

¡Si te pega, No te quiere. No te engañes!

VICENTE GINÉS RUS Diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada. Presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Andújar ‘Alcazaba’.