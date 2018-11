Acebes y Agustín González se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados

La sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares acoje desde este lunes 26 de noviembre el juicio por el conocido Caso Bankia, la salida a bolsa de esta entidad bancaria tras su creación con la integración de siete cajas de ahorro, entre ellas de la de Ávila. En el banquillo de los acusados se sientan 35 ex-directivos entre los que se encuentran dos abulenses: el ex alcalde de Ávila y ex ministro, Ángel Acebes y el ex presidente de la Diputación Provincial y de la propia Caja de Ávila, Agustín González.

En la fase de instrucción, el juez Fernando Andreu determinó que los acusados son losa responsables, en diferentes grados, de los presuntos delitos de falsedad de cuentas y fraude a los inversores. Se les juzgará por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art. 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art. 282 y 288 del C.P.) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa de la entidad financiera.

En el caso de los dos políticos abulenses, el juez considera que en sus actuaciones como miembros del Consejo de Administración del BFA podrían haber incurrido en el delito previsto en el artículo 290 del Código Penal que se castiga con penas de entre 1 y 3 años de cárcel.

Durante el procedimiento la defensa de Ángel Acebes alegó la causa contra él debía ser sobreseída porque fue consejero de Banco Financiero y de Ahorro, BFA, matriz de Bankia, solo durante ocho meses, y no intervino en el proceso de integración de las cajas ni en la posterior salida a bolsa. Pero el juez recuerda en su auto que Acebes era precisamente el Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la entidad que dió el visto bueno a las cuentas del año 2011 en las que se basó esa salida a bolsa.

Agustín González fue nombrado consejero de BFA en representación de las cajas más pequeñas que se habían integrado en el Banco. Como tal aprobó las cuentas de 2010 y de 2011, que según el auto no reflejaban la situación real de la entidad.

Es la sección cuarta de sala de lo penal presidida por la juez Ángela Murillo la encargada de enjuiciar esas supuestas irregularidades del salto al parqué el 20 de julio de 2011, por las que se pide al ex-presidente, Rodrigo Rato la máxima pena de 5 años.

La Fiscalía cree que "se ocultó" que el negocio ordinario de Bankia, heredado de sus siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las de Ávila, Segovia y La Rioja), no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener "a toda costa" los fondos necesarios.

Todavía no se conoce el calendario defintivo pero está previsto que el juicio se extienda, al menos, hasta el mes de junio en casi 80 sesiones.