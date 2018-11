Ángel Acebes y Agustín González, pendientes de la 'doctrina Botín'

Este lunes se ha iniciado el juicio oral por el 'caso Bankia' con dos políticos abulenses en el banquillo de los acusados. El ex ministro del Interior y ex alcalde de Ávila, Ángel Acebes, y el ex presidente de la Diputación Provincial y de la extinta Caja de Ávila, Agustín González. A ambos se les ve en las fotografías con rostro serio. Están sentados en la tercera fila pero no juntos.

Agustín González se ha sentado en tercera fila / Pool

Tanto Agustín González como Ángel Acebes formaban parte del consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorro, matriz de Bankia. Agustín González estuvo desde el principio, en representación de las cajas más pequeñas que se habían fusionado con Caja Madrid y Bancaja. En el caso de Acebes fue consejero entre julio de 2011 y abril de 2012 y fue presidente de la Comisión de Auditoría de cuentas.

Están, de momento, incluidos en el proceso aunque se especula con la posible aplicación de la 'doctrina Botín', según la cual podrían librarse del juicio aquellos contra los que solo pesa la acusación popular. En esa línea el abogado defensor del ex ministro del Interior ha alegado que las acusaciones populares no tienen legitimidad "por el mero hecho de que no son perjudicados por los hechos que atribuyen a don Ángel Acebes".

Pero hoy la Fiscalía ha abierto la puerta a la posibilidad de ampliar sus acusaciones, que de momento dirigen solo a cuatro ex altos cargos de la entidad.