"Vlad es más humano y menos vampiro"

El próximo 21 de diciembre se podrá ver en el Lienzo Norte el primer musical compuesto y dirigido por Plácido F. Domingo, el hijo del gran tenor. 'Vlad' se estrenará en Cádiz, el 14 de diciembre y la capital abulense será el escenario de la segunda representación.

Plácido F. Domingo ha dicho en la paresentación que su profesión es compositor "más que nada", aunque también canta. Ha confesado que en los años 80 y 90 se enamoró de los musicales. Y un día se decidió a componer uno.

"Leí Drácula pero me dí cuenta que no era el tipo de personaje que quería crear", explica. Y pensó en utilizar el mito del vampiro pero desde su propio punto de vista. "Voy a crear mi historia, voy a utilizar los nombres, voy a utilizar la época, que me gusta, pero el resto de la historia le voy a meter todas mis ideas", dice.

"Es más humano, menos vampiro" y es una historia muy romántica. El autor recalca que el final es espectácular, "he visto muchos musicales y ninguno acaba con la intensidad con que acaba Vlad".

El texto fue escrito originalmente en inglés. Aquí se verá la adaptación al castellano. Y se está trabajando ya en las adaptaciones al alemán y al italiano. "Tengo mucha ilusión", confiesa Plácido F. Domingo, que espera que su padre acuda a la representación del 21 de diciembre en el Lienzo Norte.

Héctor Palencia, teniente alcalde de Turismo, ha agradecido que Ávila sea la segunda parada de este musical que se estrenará en Cádiz a mediados de diciembre. Y ha explicado que hasta el 30 de noviembre se hará un descuento del 20% en el precio de la entrada.