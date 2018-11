Y se les olvidó Canarias

Si uno consulta a los veteranos canarios que han llevado las negociaciones de Canarias en Europa para salvar las singularidades canarias, siempre te dejan caer, que si los canarios no nos hubiéramos defendido con tenacidad nosotros mismos, ahora estaríamos en una situación de riesgo.



Y es que en muchas ocasiones nos ha dado la impresión que el apoyo del Gobierno Central siempre ha sido tímido. No le ha pasado lo mismo al resto de regiones ultraperiféricas donde sus gobiernos sí han estado ahí. Y solo se ha defendido a Canarias cuando se necesitaban los votos nacionalistas canarios en el Congreso. Tanto Psoe como PP se comportaban igual. La salvedad habría que ponerla en los Eurodiputados de ambos partidos, que son de aquí, que no suelen olvidar sus orígenes y sí han trabajado a favor e las islas.



Y digo esto, porque el último capítulo lo vivimos la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria en la Conferencia de las Rup, de las regiones ultraperiféricas, que jugándose en casa, no hubo ninguna intervención del gobierno de España. Y no tienen disculpa.



Primero dijeron que no venía Pedro Sánchez porque tenía viaje a Cuba, de ahí que lógicamente desistieran de hacerlo tanto el presiente Francés como el Portugués, reacción evidente, sino viene ni el anfitrión como vamos nosotros. Tampoco tenía previsto venir el ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, alucinante, y solo se había anunciado la visita de Meritxell Batet, ministra de administraciones territoriales, que vendría acompañando al Rey como ministra de Jornada. Y ni eso.



Nada que finalmente tampoco asistió la ministra, porque se sintió indispuesta y mandó a un Secretario de Estado que ni siquiera intervino en nombre del Gobierno de España. Es decir que España no tiene discurso sobre las Rup, cuando tiene a Canarias que es la más importante de estas regiones de la Unión Europea y que se está jugando una parte de sus presupuestos por la salida de Inglaterra de la Unión. Simplemente impresionante pero en negativo.



La única representación fue la del jefe del estado, el Rey Felipe VI, que estuvo, representó, pero se sabe que reina pero no gobierna.



El Gobierno de Pedro Sánchez, debe saber que no solo existe Cataluña, el Peñón de Gibraltar o la Agenda del Caribe.



Ahora que ya se tiene fecha para el convenio de Carreteras, para el 17 de Diciembre, tarde por cierto, tiene que además que firmar el resto de convenios cosa que tampoco hizo el PP, que están buenos estos para quejarse y lo más importante permitir el gasto de los 600 millones de euros del superávit para las políticas sociales en Canarias como Comunidad que siempre ha cumplido.



Si permite el superávit, que puede hacerlo, se nos puede hasta olvidar su falta de asistencia para la Conferencia de las Rup.