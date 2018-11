Xavi Rabaseda: "Las dinámicas negativas está claro que nos generan dudas"

La victoria del Herbalife Gran Canaria en el último partido de la Liga ACB ha dejado un buen ánimo en el equipo de Salva Maldonado, así lo reflejó el alero del conjunto insular, Xavi Rabaseda, “ganar es importante importante anímicamente, porque competir en dos competiciones con equipos tan difíciles, pues acumulas derrotas ‘normales’ y perder te quita confianza, te quita buen ‘feeling’. El equipo necesitaba ganar, sobre todo en liga, porque nos vemos muy abajo y no es el lugar que queremos ocupar”, aseguró el jugador.

El Gran Canaria volvía a tener problemas con el último cuarto, que donde el Estudiantes volvía a acercarse en el marcador, Rabaseda lo explicaba indicando que “al final estas dinámicas negativas te llevan a que cuando tienes un partido más o menos controlado, te entren dudas a la hora de cerrarlo. Dicen que cerrar partidos es lo más difícil y nos está pasando. Contra Efes nos pasó lo mismo, contra Bayern… Contra CSKA estábamos dos, tres abajo y se nos van de 15. Hay que dar un paso al frente en esos momentos, que son difíciles, llegamos cansados y nos faltan ideas. Al bajar la anotación, nuestra defensa no está siendo brillante y el marcador se equilibra. Hay que ir con cuidado porque hemos dejado escapar varias victorias por ese motivo”, apuntó el alero

En relación a su partido, fue uno de los destacados en la victoria ante los madrileños, comentó que “me he visto muy bien, he tenido suerte al entrar con dos rebotes ofensivos y dos tiros libres. Y empezar con dos triples te hace empezar con confianza. El otro día estuve desacertado de tres y en cambio estuve bien en defensa aportando intensidad porque estábamos parados, y es lo que he intentado hacer hoy. Creo que es importante que el equipo sienta esa energía porque es lo que nos falta”, sentenció.