El PP baraja a Ángeles Pedraza como candidata en Valdemoro

El Partido Popular está barajando el nombre de Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación de víctimas del terrorismo (AVT) y actualmente comisionada para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, como candidata de la formación a la alcaldía de Valdemoro. De esta manera el PP valdemoreño buscaría desligarse completamente de todo lo relacionado con la ‘trama Púnica’ y además podría conectar con un volumen importante de votantes de la localidad y frenar el presumible empuje de Vox en el municipio.

Será el regional el que decida en base a criterios internos y a una encuesta telefónica que ha realizado en las últimas semanas en la que se pedía opinión sobre David Conde (exalcalde y actual portavoz), Josefina Nieto (concejala) y la propia expresidenta de la AVT, vecina del municipio. En conversación con SER Madrid Sur tanto Conde como Pedraza han negado conocer este hecho.

La otra gran duda es Ciudadanos (6 concejales), que gobernó con Guillermo Gross como alcalde la primera parte de la legislatura, pero que tras la moción de censura entregó su acta de concejal. Oficialmente la decisión llegará en enero, pero habrá que ver si se confía en el portavoz Sergio Parra o se opta por otro nombre.

Serafín Faraldos, como alcalde, repite automáticamente como candidato del PSOE (4 concejales) y parece que su llegada al bastón del mando ha aplacado los problemas internos de la formación durante los últimos años.

Ganemos Valdemoro (4 concejales) repetirá, con diferente nombre, como una confluencia entre Podemos, Equo e Izquierda Unida; primero cada formación realizará sus primarias y las tres decidirán la candidatura para repartir los puestos. A finales de enero se fijará ese orden, con Podemos ocupando seguro el primero de la lista (en la formación morada esperan a principios de 2019 desarrollar su proceso interno).

En el caso de Proyecto TUD (3 concejales), presumiblemente el edil Antonio González sería el candidato, aunque no se descartan otras posibilidades; por su parte, Izquierda Unida CM (2 concejales) no ha decidido aun cómo presentarse: si lo hará como ‘La Izquierda’ o incluso si no lo hará.