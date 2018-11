La continuidad del alcalde de Parla, gran duda electoral a seis meses de los comicios

El PP conseguía en 2015 siete concejales y la alcaldía de Parla por primera vez en su historia. Con el paso del tiempo la complicada gestión municipal no ha desgastado al alcalde Luis Martínez Hervás y pretende repetir como candidato. El problema es que no controla el partido a nivel local tras perder por estrecho margen las elecciones internas y no es seguro que sea la opción elegida. Por el momento el PP regional baraja su nombre y el de Juan Marcos Manrique, concejal apartado por el alcalde de sus funciones y secretario general del partido local. Eso sí, las encuestas arrojan un resultado favorable al regidor, más conocido para los vecinos.

El único partido que ya sabe quién encabezará la lista es el PSOE, tras las primarias que ha ganado Ramón Jurado. Y parece que Beatriz Arceredillo repetirá al frente de MOVER. Pero las confluencias no son tan seguras: parece claro que Podemos e IU irán de la mano tras los muchos años de trabajo conjunto entre sus líderes, Leticia Sánchez y Carolina Cordero, pero no se sabe qué pasará con aquellos miembros de Podemos que se han apartado de esa línea.

Por su parte Jesús Saiz acudirá como candidato de La Izquierda, pero seguirá buscando posibles acuerdos electorales entre algunos concejales sin destino político claro. También es una incógnita si entrarán en el Pleno Ciudadanos, que no se presentó a las elecciones pasadas y que en los últimos meses ha aumentado su presencia de la mano de su coordinador local, Guillermo Alegre, y Vox, que sin embargo se enfrentará al poco coto electoral que partidos de derechas tienen en la localidad.