El Málaga patina en Almendralejo

El Málaga cayó derrotado ante el Extremadura , en el Francisco de la Hera, en la 15ª jornada de LaLiga 1|2|3, por 1-0 con gol de Kike Márquez en la primera parte del encuentro.

Los primeros compases del juego fueron de dominio territorial malaguista. La única novedad en el once, respecto a la semana pasada, fue la entrada de Juanpi en el enganche por el lesionado Koné. En el primer cuarto de hora, dos aproximaciones para los de Muñiz. En el 10’, Pau remató rozando el larguero un servicio a balón parado de Ontiveros; y, en el 15’, Renato chutó con fuerza y centrado a las manos del meta local Álvaro.

La primera aproximación de los extremeños vino tras un saque de esquina, en el 24’, que cabeceó alto el ‘pichichi’ de la categoría Enric Gallego. Pocos minutos después, el capitán blaugrana Kike Márquez cazó una pelota suelta y con un gran disparo lejano batió a Munir (1-0, 32’). En el 37’ Valverde, a pase de Gallego, pudo marcar el segundo para los locales.

Muñiz, en el 40’, introdujo su primer cambio. Hicham suplió a Renato en el perfil derecho del ataque. Munir, en el 44’, metió una buena mano a tiro del goleador Márquez. Al descanso, 1-0.

En la reanudación, más pólvora ofensiva con la entrada de Héctor por Juanpi para formar un ‘doble 9’ con Blanco Leschuk. Precisamente el ariete argentino, en el 52’, casi empata con un testarazo desviado por el portero y que dio en el poste derecho. Diez minutos después Ontiveros, de falta directa, mandó el esférico muy cerca de la escuadra de Álvaro.

El equipo generaba situaciones que desembocaban en faltas laterales o córners en el ecuador del segundo período. En el 67’, Ontiveros ejecutó un golpe franco indirecto que Pau, de cabeza, remató por encima del travesaño. Lacen, en el 73’, entró por Iván pasando N’Diaye al puesto de central y Diego al lateral diestro. Acto seguido, otra ocasión clarísima para el MCF. Ontiveros la pone desde la izquierda y Leschuk, con la testa, remata rozando el palo (75’).

En la recta final el Málaga siguió intentándolo, ante un Extremadura que conservaba su renta en un marcador que no se movería (1-0). El MCF no pudo sumar en su visita a Extremadura ni dedicar un buen resultado al medio millar de seguidores desplazados, que no cesaron de animar los noventa minutos. Los blanquiazules, con 29 puntos, acabarán la jornada en la 3ª plaza del campeonato.

Ficha técnica:

Extremadura:



Álvaro Fernández

Álex Díez

Pardo

Pomares

Iñigo López

Fausto Tienza

Valverde (74')

Olabe

Kike Márquez (66')

Enric Gallego

Chuli (82')

Suplentes

Willy (82')

Diego Capel (74')

Gio Zarfino (66')

Borja Granero

Aitor

Rennella

Manu García

Málaga:

Munir

Pau

F. Ricca

Diego Glez

Iván Rodríguez (73')

N'Diaye

J. Ontiveros

Adrián

Renato (40')

Juanpi (46')

Blanco Leschuk

Suplentes

Lacen (73')

Héctor Hdez. (46')

Pacheco

David Lombán

Hicham (40')

Cifuentes

Kieszek

Estadio

Estadio Francisco de la Hera (7.708 espectadores)

Goles

1-0 (32'). Kike Márquez

Árbitro

Javier Iglesias Villanueva amonestó a Kike Márquez (53'), Iñigo López (90+2') del Extremadura UD y Pau (28'), Iván Rodríguez (68'), N'Diaye (73'), Diego Glez (78') del Málaga CF.