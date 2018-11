Muñiz: "Queda mucho y no hay que desesperarse"

El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, habló del encuentro de ayer que perdió el equipo malagueño ante el Extremadura por 1-0: “Tenemos que seguir mirando hacia delante, queda mucho y no hay que desesperarse”.

Gol rival y merecimientos

“El resultado no fue bueno. Empezamos bien hasta el minuto 15, que perdimos el control del encuentro. Ellos aprovecharon y marcaron el gol, y cuando nosotros tuvimos el momento no lo marcamos. Ellos lo hicieron y cuando nosotros lo merecimos, no lo hicimos”.

Partidos a domicilio

“El equipo deja todo lo que tiene en el terreno de juego y hasta el último segundo lo están intentando. Es cierto que fuera de casa estamos sumando pocos puntos, es una cosa que seguramente tengamos que corregir para aspirar a cosas mejores, pero esto es la Segunda División. Esto te obliga en casa a sacar los partidos adelante para seguir en la zona alta. El Extremadura aprovechó su momento y nosotros tenemos que seguir mirando hacia delante, queda mucho y no hay que desesperarse”.

Trabajo, paciencia y errores

“Lo que tú computas es el global de los partidos que disputas. La categoría te exige trabajo, paciencia y corregir situaciones. Vamos a seguir intentando mejorar los números fuera de casa. Estamos en la parte alta, con mucha igualdad y viendo que la categoría no es fácil, y lo que se consiguió al principio no es sencillo, y ahora lo valoraremos más. Fuera de casa intentaremos corregir las situaciones para mejorar los puntos como visitante”.