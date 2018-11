Derik refuerza la defensa del Numancia hasta 2020

El Numancia ha presentado a su vigesimoquinto jugador de la primera plantilla, el defensa Derik Osede. El zaguero tiene 25 años (nació en Madrid el 21 de febrero de 1993) y tras unos días entrenando con el primer equipo, el futbolista ha convencido al cuerpo técnico numantino y a la dirección deportiva y firma por el Numancia para lo que resta de temporada y una más, es decir, hasta el 30 de junio de 2020. Portará el dorsal 13, el único que quedaba libre en la plantilla rojilla.

Derik es un defensa que puede actuar preferentemente en el centro de la zaga o como pivote defensivo y, ocasionalmente, en el lateral derecho. Ha sido campeón de Europa sub-19 con España. Formado en la cantera del Real Madrid, las tres últimas temporadas jugó en el Bolton Wanderers inglés y se encontraba sin equipo.

El jugador se mostraba durante su presentación “agradecido al Numancia, a la dirección deportiva y al cuerpo técnico, por la oportunidad de formar parte de la plantilla. Llego con ganas y con la intención de aportar humildad y trabajo. Llegó bien físicamente, aunque terminé contrato con el Bolton en mayo y no he dejado de entrenar esperando que llegase una oportunidad como esta”.

Derik se define como un defensa “rápido y trabajador. Tengo buena visión de juego, me gusta jugar con el balón, soy agresivo, cuestión en la que mejoré cuando estuve jugando en Inglaterra y que me hacía falta tras salir de la cantera del Real Madrid. Vengo hecho un hombre tras la experiencia en el Bolton”. Con respecto al sistema de juego del equipo, asume que no tendrá “ningún problema para adaptarse, porque en la cantera del Madrid también está la apuesta por tener la pelota”.