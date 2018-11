La SS, sacrificada por el calendario de transferencias

Los Gobiernos central y vasco han aparcado la Seguridad Social para acordar un calendario de negociación de transferencias.

Batet y Erkoreka explicaronque la Seguridad Social queda al margen por ser altamente compleja técnica y jurídicamente, aún más por la jurisprudencia del TC y porque requiere de cambios legislativos en las Cortes.

Vista la experiencia con el Cupo, me imagino explicando en Madrid la letra pequeña de esta transferencia, que, para empezar todos llamamos de la Seguridad Social, cuando se trata de su gestión económica, sin romper la caja única y respetando el principio de solidaridad. Difícil, ¿eh? Pues explíqueselo a los 554.000 pensionistas vascos, más preocupados por que el sistema sea viable que por quién lo gestione. Erkoreka y Azpiazu lo suelen explicar para niños: La caja sería única pero tendría dos cajeros: uno en Madrid y otro en Euskadi. Pagaríamos las pensiones vasca del dinero de la caja única, si el sistema es supervitario devolveríamos el exceso a la caja y si es deficitario se financiería de esa caja.

Pero como se vió ayer, no puede ser tan sencillo. Este tema necesita mucho sosiego, negociación y didáctica y me temo que no está la política para muchas sutilezas en estos momentos.