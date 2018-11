"Hay prisa por cobrar el precio del apoyo a Pedro Sánchez"

El líder del PP vasco ha analizado así el acuerdo alcanzado ayer por los gobiernos central y vasco durante la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en Bilbao. A juicio de Alfonso Alonso, el PNV "tiene prisa por cobrar el precio político" de su apoyo a Pedro Sánchez. Mantiene que "en cuanto saquen lo que tengan que sacar les darán la espalda". Para Alonso, en el PNV "solo existe un interés de que todo lo que pueda representar a España en el País Vasco desaparezca".

En los desayunos de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Alonso ha criticado "la enorme ingratitud y la profunda deslealtad" del PNV hacia el Gobierno de Mariano Rajoy, con el que, según ha recordado, llegó a un pacto de Presupuestos, y "a acuerdos de fondo, históricos en la renovación del Concierto Económico o de la renovación quinquenal del Cupo". Tras apuntar que los jeltzales "apuñalaron" a Mariano Rajoy, y advertir al PSOE de que "le darán la espalda" cuando consigan lo que "le quieren sacar", ha asegurado que el PNV "está fabricando una bomba atómica" con el nuevo estatus pactado con EH Bildu, para amenazar con que la tienen "si cae algo en Cataluña".

Transferencia Prisiones

Alfonso Alonso ha emplazado al ministro del Interior, Fernando Grande-Markaska, a que imponga al Ejecutivo "su criterio", su negativa a transferir la competencia de prisiones. Para Alonso está claro que el PNV con esta competencia lo que quiere es asumir la política penitenciaria y el acercamiento de presos de ETA.

Sobre la gestión económica de la Seguridad Social, ha asegurado que no se va a traspasar. "No lo vamos a permitir y eso no se va a hacer. No se va a romper la caja única, y no se va a jugar con la garantía de millones de pensionistas", ha precisado. Además, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales ya, para evitar un "macrodomingo" o un "superdomingo electoral".

Oyarzábal, candidato en Álava

El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz ha mostrado hoy su confianza en que el presidente del partido en Álava, Iñaki Oyarzábal, logre ser el próximo diputado general de este territorio, a pesar de que el partido aún no ha hecho pública esta candidatura. Iturgaiz se ha expresado así durante su presentación de la conferencia. Alfonso Alonso, quien, en su intervención, no ha confirmado la candidatura de Oyarzábal y se ha limitado a señalar que el partido "ha avanzado mucho" en la elaboración de las listas de las próximas elecciones municipales y forales, ha dicho que se conocerán en un plazo "muy breve".

Alonso ha elogiado la labor "magnífica y necesaria" de Carlos Iturgaiz como eurodiputado y ha dicho que es el que más le "gusta" como candidato para la próximas elecciones europeas.