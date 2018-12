Aizpea y Bárbara Goenaga, almas de artista

Se profesan admiración mutua y muestran gran complicidad ante los micrófonos. Para Bárbara Goenaga, Aizpea es su tía, su madrina y "la responsable de que a día de hoy siga actuando". Aizpea siente adoración por su sobrina. Admira su serenidad y su aplomo. Ambas han compartido micrófono en el espacio Retratos de una vida. Diálogos de Euskadi en A vivir que son dos días Euskadi en la Cadena SER.

Aizpea Goenaga "A mí lo que no me gusta nada es la borregada"

Actriz, directora de cine, escritora y autora, Aizpea Goenaga pone el foco desde el comienzo de la conversación en la importancia de la familia, "en los valores recibidos. La nuestra es una cuadrilla de incondicionales". Algo que comparte Bárbara. "La familia te toca pero también la eliges. Nosotros nos llevamos muy bien y somos muy complementarios y necesarios. Es importante tener un nido. Siempre tienes a dónde volver. Saber que, pase lo que pase en la vida, tienes dónde caerte", explica. Aseguran que en su familia apenas se dan consejos y, sobre todo, dicen, no son cotillas. "Somos de reírnos, sobre todo, de nosotros mismos. El humor es importante".

Bárbara confiesa haber aprendido mucho en estos 35 años de vida. "He metido la pata, he hecho cosas que no debería haber hecho, pero aquí estamos". Con la gracia que le caracteriza, Aizpea comparte una idea que parece le ronda la cabeza desde hace un tiempo: "A mí lo que no me gusta nada es la borregada. Me espanta la sensación del pensamiento todos a una. Las voces discordantes son las que marcan el futuro y te hacen pensar". También dedica un tiempo a hablar de la lucha por la igualdad. "A nivel profesional, ha habido momentos difíciles en los que sí he sentido que por ser mujer no tenía el mismo espacio. Muchísimas veces y, antes de enfrentarme, he seguido tirando para adelante". Matiza que los ejemplos de mujeres que han actuado así ayudan al resto de las mujeres, aunque "todavía en ese aspecto exista soledad".

Bárbara Goenaga "Para mí el objetivo es ser feliz día a día"

Aizpea Goenaga reconoce sentirse feliz en lo que atañe a su profesión. "Estoy intentando recuperar el tiempo perdido", asegura. Tras más de siete años al frente del Instituto Etxepare, está inmersa en la dirección de cortometrajes -ha rodado uno escrito y dirigido por ella misma junto a Iñaki Arrúe, y otro con Why Not que llegó a recibir el premio Begiradak en el Zinemaldia-. Al mismo tiempo, está desarrollando proyectos para televisión.

Bárbara Goenaga recurre con frecuencia a su condición de madre -tiene tres hijos-. "Tengo poco tiempo para pensar en mí- apunta- y vivo en una situación un poco atropellada. Siempre tengo objetivos pero no me vuelvo loca. Para mí el objetivo es ser feliz día a día", concluye. En mayo viajará a Canadá para el rodaje de una nueva película y continúa trabajando intensamente en el diseño de joyas para su marca Soulbask Jewellery fundada en 2014. Con la ayuda de varias actrices, realiza anillos solidarios y parte de la recaudación se destina a diferentes ONG.