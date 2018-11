Berizzo se siente "respaldado y respetado" tras hablar con Urrutia

Eduardo Berizzo desveló este martes en Lezama que este lunes mismo habló con el presidente Josu Urrutia y que tras esa conversación se siente "respaldado y respetado" a pesar de la delicada situación por la que pasa el Athletic Club, en puestos de descenso en Liga tras doce partidos seguidos sin ganar.

"Hoy a la mañana y perfectamente. Me dice que es una situación que hay que pasar juntos", apuntó sobre su conversación con el ahora presidente de la comisión gestora, al estar el club el proceso electoral. Por lo que "no" piensa que mañana ante el Huesca, en la ida de dieciseisavos de final de Copa, se juegue el puesto.

"Los resultados son los resultados, pero si algo hace diferente a este sitio es que no son solo los resultados con lo que hace el análisis", apuntó. "Me siento respaldado y respetado, y me siento con fuerza, entusiasmo y fortaleza para afrontar esta situación y salir adelante", añadió.

No obstante, Berizzo asume que en el mundo del fútbol "siempre estás en la cuerda floja" y que a veces ocurre que un entrenador es confirmado poco antes de ser destituido.

En ese sentido, está "más cerca de la idiosincrasia del Athletic que de otros equipos que prescinden de sus entrenadores" en este tipo de situaciones. "Tres meses no transforman al entrenador en inadecuado", apuntó al respecto.

Para Berizzo, uno de los problemas más importantes del Athletic es que "la confianza está debilitada por la falta de victorias". "Cuando un equipo no gana la confianza se ve minada y la sensación de ir ganando te hace sobreproteger lo que tienes y se te vuelve en contra. Un temor a lo que puede suceder que te acaba sucediendo", recordó la pérdida de orden de su equipo cuando se adelantó el domingo al Getafe y acabó empatando.

"Es necesario ganar porque las victorias fortalecen", dijo, dispuesto a continuar con su idea de juego y reiterando que no le gusta ganar de cualquier manera, una frase sobre la que se ha debatido mucho en los últimos días en el Bilbao futbolístico.

"Se elige la manera de entrenar y de jugar, no la de ganar. Pero todos queremos ganar. Claro que quiero ganar y en el minuto 90 festejo la victoria aunque el trámite no haya sido el que esperaba, no soy ingenuo en ese relato. Y al que gana se le encuentra un estilo seguro", reflexionó.

"El camino a seguir es ser fiel a lo que crees. Soy romántico pero no ingenuo. Quiero ganar, pero me gusta que el equipo juegue de una determinada manera. Entre que me critiquen por ser incoherente y por ser fiel a mí mismo prefiero la segunda", añadió, citando a Urrutia y su visión de que ser del Athletic "es elegir el camino difícil".

A pesar de su situación, el de Cruz Alta es optimista. "Nací así, optimista. Hace un año me dijeron que tenía que dejar de entrenar por asuntos personales (un cáncer por el que pasó) y tampoco me deprimí por cosas más importantes que ganar o no partidos".

"Un entrenador deprimido no existe, un líder deprimido no existe, un líder temeroso no existe. Mi mayor éxito es vivir mi vida a mi manera. Hay que enfrentarse a lo que te toca con personalidad", consideró.

De todos modos, también considera que "hay que dejar de elaborar teorías sobre lo que nos pasa y jugar para ganar", que "las palabras a veces sobran y hay que salir a un partido a jugar y ganar". "A veces la palabra hay que apartarla y pasar a la acción. Si hace doce partidos que no ganas qué vas a decir, hay que pasar a la acción", subrayó.

"Es un momento que pone a prueba el carácter del equipo y todo el mundo debe dar un paso al frente, los jugadores tienen que despojarse y dar un paso adelante. Sentirse ganador es una actitud. Yo siempre encaro los partidos con optimismo y el de mañana es un partido muy, pero que muy importante", resumió.

En lo deportivo, Berizzo, dejó entrever la posible titularidad de Aritz Aduriz y Unai Simón para el partido del miércoles ante el Huesca en San Mamés, encuentro de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Berizzo admitió, en la rueda de prensa previa al choque, que "posiblemente" haya un cambio en la portería y podría "jugar de inicio" un Aduriz que "va camino de estar mejor" tras "un periodo de baja y recuperación que le obliga a ponerse a tope" después de pasar por diversos problemas físicos.

Además, el técnico argentino adelantó que también podría convocar a Yeray Álvarez, quien hace tres semanas sufrió un percance muscular en Barcelona, aunque quizás no para jugar desde el principio "porque le falta ritmo futbolístico"; y que serán bajas Raúl García, Mikel Balenziaga, los dos lesionados frente al Getafe, y Mikel Rico, que se dañó hace dos semanas en A Coruña.

No obstante, respecto a Raúl aseguró que su ' + Char(39) + 'hoffitis' + Char(39) + ', "una inflamación en la rodilla, no parece una lesión grave" y que incluso "podría estar el lunes" próximo en el choque liguero frente al Levante en el Ciutat de Valencia.

En cambio sobre Balenziaga confirmó que es "una lesión muscular que le tendrá de baja dos o tres semanas" y que Rico "hoy entrenó bien" y que volverá cuando pueda jugar sin dolor de su lesión en el pie, pero no se atrevió a adelantar plazos.

También avanzó Berizzo que la baja de Raúl puede "dar una oportunidad" mañana a "(Gorka) Guruzeta, (Iñigo) Córdoba o inclusive (Ganea) Ganea", si bien también matizó que posiblemente el de ahora, a la espera de la "como se recuperan" los futbolistas que jugaron el domingo, sea un momento de "dar continuidad a un once, que también lo necesitamos".

Para medirse al Huesca, el de Cruz Alta recupera a Yuri Berchiche, sancionado en liga por las tarjetas que vio en la penúltima jornada contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.