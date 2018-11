El Efesé no estará solo en El Ejido

El FC Cartagena volverá a sentir el apoyo de los suyos fuera de casa. El cuadro albinegro no estará solo en El Ejido, ya que la Federación de Peñas ha organizado viaje hacia la ciudad almeriense de cara al partido de este domingo a las 17:00. La cercanía del desplazamiento, así como buena racha del Efesé, que viene de derrotar al Murcia en el derbi y golear al Ibiza, dejan los ánimos de la afición por las nubes y el optimismo reina de cara a esta salida, tras las cancelación del viaje a Málaga por no contar con suficientes inscritos.

Hace dos semanas más de 3.000 cartageneros poblaron las gradas de Nueva Condomina, una cantidad que no se repetirá en El Ejido, pero desde la FPFCCT no quieren dejar solos al cuadro albinegro. Los precios para el viaje son de 10 euros para peñistas, 12 para abonados y 14 para los no abonados. La salida se producirá a las 11 de la mañana, con llegada estimada a las 13:30, dejando algo de tiempo previo al partido. La hora de regreso estimada es las 21:30. Las inscripciones se pueden hacer en la cantina del estadio Cartagonova, de 10:00 a 21:00, excepto el viernes que será solo hasta las 14:00.

El viaje de los peñistas no incluye entrada, que se deberá retirar en las taquillas del Estadio Municipal Santo Domingo, con un precio de 10 euros. Los menores de 18 deberán pagar únicamente 3 euros, y los de 11 solo 2. Aquellos con menos de 6 años podrán acceder gratis al recinto celeste.