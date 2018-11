Ali Brancal no quiere dimitir pese a estar investigada en los juzgados

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Castellón, del grupo Compromis, Ali Brancal, no está dispuesta a dimitir tras estar investigada por la Justicia, según ha podido saber Radio Castellón Cadena SER a través de fuentes bien informadas. EL PP pide que sea la alcaldesa Amparo Marco, la que tome la decisión sobre el cese de Brancal

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón debe convocar la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, en la que están representados todos los grupos políticos, con el objetivo de estudiar si procede aplicar el Código de Buen Gobierno a Ali Brancal, y por tanto, cesarla, tras estar investigada en los juzgados por una querella del Partido Popular. Según ha podido saber esta emisora a través de fuentes bien informadas próximas al caso, Brancal no quiere dimitir y por lo tanto pretende continuar ocupando sus cargos en el equipo de Gobierno del consistorio. De momento, su grupo, Compromís, le ha respaldado públicamente, porque entiende que no debe dimitir al no estar encausada.

La portavoz del PP en el consistorio, Begoña Carrasco, ha asegurado que hay pruebas que demuestran que se cometieron irregularidades por parte de Brancal y que de momento desde el PP no tienen noticias sobre la convocatoria de la Comisión. Carrasco advierte que debe ser la alcaldesa, Amparo Marco, la que tome la decisión sobre el cese.

Una vez los grupos voten la propuesta en la Comisión, el pleno deberá hacer efectiva la elección de los partidos políticos.