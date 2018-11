Islas Ikea

Vuelven otra vez las quejas sobre el reparto de las inversiones en el archipiélago. Ayer el presidente del cabildo grancanario se despachaba a gusto sobre, lo que considera, un desequilibrio inversor entre Gran Canaria y el resto de las islas, argumentando también con el viejo axioma del pleito insular de “el otro tiene más”. La novedad de la queja de Antonio Morales, al igual que hizo el año pasado, es que remarca lo que reciben islas como El Hierro o La Gomera por parte del Gobierno de Canarias en comparación con Gran Canaria; así no solo el foco se pone en Tenerife. Para calentar al personal, Morales y su equipo hablan de la inversión media por habitante, una trampa para las islas menores que ven como su media asciende en comparación con Tenerife y Gran Canaria porque, como ya pueden suponer, están menos habitadas.

No seré yo el que responda al presidente del Cabildo de Gran Canaria con más cargas de profundidad en la línea de los que buscan rédito electoral avivando el pleito, pero sí diré, independientemente del color político, que no se puede pretender convertir a Canarias en una comunidad en la que cada uno vive en su isla de espaldas a las demás, porque fíjense, no se puede reclamar en el Congreso de los Diputados algo que después no aplicas en tu propia región. Señalar desde Gran Canaria que Tenerife se lleva más inversiones entra en el juego de siempre -el juego que algunos avivan de Pascuas a Ramos-, también aquí muchos siguen confrontando presupuestos, carreteras, lugar de nacimiento de los cargos públicos…, pero meter también de manera torticera al resto del archipiélago es, además de una mala estrategia, poco inteligente.

¿Qué propone Morales? ¿Qué la inversión en cada isla esté limitado por lo que recauda? Pues entonces a ver cómo explica en Madrid, bajo esa premisa, el reparto presupuestario entre comunidades. De la misma manera, las regiones que más recaudan nos podrían mandar a freír chuchangas. No se puede estar en misa y repicando. Piensen además que podemos reducir hasta el absurdo ese reparto si lo llevamos al ámbito municipal. ¿Cuánto recibe de media un habitante de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria en comparación con otros municipios menos poblados?

Como dice el lema de una conocida marca de muebles “viva la república independiente… de mi isla”, eso sí, fuera hacemos piña y cambiamos el argumento, no vaya a ser que nos reclamen a nosotros lo que exigimos en el archipiélago.